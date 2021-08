La date de sortie de la saison 3 de “The Circle” est fixée sur Netflix

Préparez-vous à revenir à l’intérieur du cercle. Netflix a annoncé jeudi que la populaire série de compétitions reviendrait pour une saison 3 en quatre parties le 8 septembre, comme l’a rapporté Deadline. La série, qui a été renouvelée pour les saisons 4 et 5 la semaine dernière, proposera de nouveaux épisodes le mercredi jusqu’à la finale du 29 septembre. La saison 2 a été la première des saisons de la série télé-réalité à mettre en œuvre les épisodes périodiques et a été regardée par 14 millions de foyers dans les 28 jours suivant sa première en avril, selon Netflix.

Michelle Buteau revient en tant qu’animatrice de la saison 4 de l’émission qui demande aux joueurs de devenir à tout prix l’influenceuse la plus populaire dans l’arène des médias sociaux. Buteau a plaisanté avec PEOPLE avant la saison 2 en disant que les gens ont tellement faim d’être sur The Circle qu’ils essaient même de la DM-ing. “Donc, je ne suis plus dans le processus de casting, ce qui est tellement hilarant pour moi seulement parce que j’ai tellement de DM du genre:” Avez-vous le branchement? J’ai une voix. J’ai besoin que les gens voient ça. J’ai un message. J’ai une lumière que le monde peut voir », a-t-elle déclaré. “Et je suis sûr que tu hues, mais je ne suis pas le bon. Tu vas sur le site Web et tu lances le casting. Je n’ai pas de connexion, chérie.”

En ce qui concerne le casting, vous aurez plus de chance lors du “World’s Largeest Reality Casting Call” du streamer, qui a débuté le 8 août en demandant aux fans de Netflix d’envoyer leurs cassettes de casting pour avoir une chance de finir sur une série de rencontres comme Love Is Blind, Too Hot to Handle et Indian Matchmaking, ou entrez eux-mêmes dans The Circle.

“Nous appelons tous les fans de téléréalité à se rendre sur notre nouveau site de casting NetflixReality.com et à soumettre une vidéo d’une minute pour avoir la chance de participer à l’une de nos émissions de téléréalité à succès”, a déclaré Netflix dans un communiqué de presse. “Nous demandons aux fans d’être “le vrai vous” et de nous montrer leur personnalité authentique et fabuleuse dans leurs soumissions vidéo : pas de ring light, pas de glam, soyez juste vous ! ” Les fans éligibles doivent avoir 18 ans ou plus pour participer.

Pour une expérience en personne, le camion de casting Netflix Reality Road Trip s’arrête à Los Angeles, Austin, Atlanta, Nashville et New York du 22 août au 5 septembre pour permettre aux fans de soumettre leurs vidéos en personne et même d’en voir de leurs stars de télé-réalité préférées.