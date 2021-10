La date de sortie de l’Apple Watch Series 7 serait à venir

Le segment Apple Watch Series 7 lors de l’événement iPhone 13 d’Apple a apporté une tournure inattendue aux fans familiers avec toutes les rumeurs. Apple a présenté une nouvelle montre, comme prévu, avec les deux tailles offrant des zones d’affichage plus grandes que n’importe lequel des modèles précédents. Mais la conception globale de la montre était identique au modèle de l’année dernière. Au lieu d’un tout nouveau design Apple Watch Series 7, nous avons le même facteur de forme que nous avons l’habitude de voir. Une autre surprise a été l’absence d’annonce de la date de sortie pendant l’émission. Apple a donné une estimation de lancement d’automne cryptique sans fournir de détails sur les précommandes. Cependant, un leaker prétend savoir quand l’Apple Watch Series 7 sera lancée.

On ne sait pas pourquoi Apple n’a pas révélé les détails du lancement de l’Apple Watch Series 7. La société publie généralement des informations sur les prix et la disponibilité lors des conférences de presse où le nouveau matériel est dévoilé. Les rapports précédant l’événement ont indiqué qu’Apple avait rencontré des problèmes de production avec la nouvelle montre, laissant entendre que des retards de date de sortie pourraient être de mise.

À l’époque, les rapports indiquaient que la nouvelle montre aurait un design à bords plats. Le détail de la conception est venu de diverses fuites avec des antécédents précis rapportant des rumeurs Apple, ce qui rend le raté encore plus surprenant. Alors que les fuites ne sont pas toujours en mesure de gâcher toutes les annonces d’Apple pour un événement matériel, les rumeurs de refonte de Watch 7 ont été une énorme surprise. Ce n’est pas souvent que vous voyez autant d’initiés Apple bien connus se tromper lors d’une conférence de presse Apple.

Date de sortie de l’Apple Watch Series 7

Jon Prosser de Front Page Tech est l’un des leakers d’Apple qui a déclaré que l’Apple Watch Series 7 présenterait des bords plats similaires aux autres produits Apple. Comme toujours, avec les fuites, toutes ne fonctionneront pas.

Prosser est de retour avec une nouvelle affirmation, affirmant que l’Apple Watch Series 7 commencera à être expédiée à la mi-octobre. Cependant, il ne mentionne pas de date de sortie spécifique pour le nouveau portable.

Il a déclaré que plusieurs sources familières avec les plans de sortie ont déclaré que les précommandes pourraient commencer dès la semaine prochaine. Encore une fois, aucune date de précommande n’est disponible.

Apple aurait commencé à informer la presse que plus d’informations sur les unités d’examen viendront dans les semaines à venir. Mais Prosser dit qu’Apple n’avait pas proposé de date de sortie exacte et de détails de précommande.

On ne sait toujours pas ce qui a pu causer le retard de l’Apple Watch 7. Apple ne détaille pas les problèmes de production et ne confirme pas les rumeurs de la chaîne d’approvisionnement.

L’Apple Watch Series 7 a le même design que ses prédécesseurs. Mais le portable dispose d’une nouvelle technologie d’écran et d’un verre plus durable. En outre, la nouvelle montre prend en charge une charge plus rapide qu’auparavant. La série 7 commencera à 399 $ et sera disponible en aluminium (5 couleurs), en acier inoxydable (3 couleurs) et en titane (2 couleurs). Enfin, la nouvelle montre sera compatible avec les bracelets de la génération précédente.