La date de sortie de l’émission Le Seigneur des Anneaux d’Amazon est fixée à septembre 2022

L’émission apparemment fabuleuse d’Amazon Le Seigneur des Anneaux a enfin une date de sortie: le 2 septembre 2022, selon un tweet officiel.

Le tweet n’avait pas seulement une date – il comprenait une seule image fixe du spectacle, d’une figure en blanc sur une colline verdoyante surplombant une grande ville blanche et, en arrière-plan, un coucher de soleil illuminant deux arbres colossaux. Nerds de Tolkien, démarrez vos moteurs.

Bien qu’il soit décevant d’entendre que nous devrons attendre une autre année pour que l’émission du Seigneur des Anneaux soit diffusée, cela correspond à la chronologie que nous avons formée à partir de rumeurs et de conseils – le mois dernier, la star de la série Benjamin Walker a noté qu’ils tournaient toujours à l’époque. Compte tenu de la qualité du CGI utilisé dans la capture d’écran ci-dessus et du budget de 465 millions de dollars annoncé pour la seule première saison, il est logique qu’Amazon ait besoin de mois à un an pour construire numériquement dans un monde digne de la Terre du Milieu.

Analyse :

Grâce au synopsis publié en janvier, nous savons que l’émission Le Seigneur des Anneaux d’Amazon couvrira le deuxième âge de la Terre du Milieu lorsque «de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir est resté par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir tout le monde dans les ténèbres.

Ce méchant est Sauron, bien sûr, et nous nous attendons à ce que la série explore comment « The Deceiver » a repris le flambeau de son ancien patron Morgoth (ennemi du premier âge de la Terre du Milieu) pour s’opposer d’abord à la plus grande force du monde des mortels. – le royaume humain semblable à l’Atlantide de Númenor – et ensuite être fait prisonnier, seulement pour le corrompre de l’intérieur.

C’est un peu un spoil, bien que la chute de la grâce paradisiaque de l’humanité soit dans les pages du Silmarillion semblable à la Bible depuis sa première publication en 1977 – et nous voyons les retombées de ce conflit dans les scènes d’ouverture de Peter Jackson’s Fellowship de l’Anneau, lorsque la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes fera tomber Sauron et mettra fin au Deuxième Âge.

Retour au nouveau tweet : est-ce Númenor ? Peut-être – les structures ont certainement l’apparence de pierre blanche et de dôme arrondi du Gondor, comme le montre la trilogie de Jackson. Plus révélateur, les deux arbres au loin ne peuvent être que Telperion et Laurelin, les arbres d’argent et d’or du paradis paradisiaque de Valinor qui illuminent le monde jour et nuit – que l’on pouvait voir depuis l’île de Númenor, qui se reposait entre la terre des dieux et de la Terre du Milieu.

Et la figure blanche, qui regarde la ville et les arbres ? Il pourrait s’agir d’un Númenoréen – peut-être Ar-Pharazôn, le dernier roi qui a vaincu puis a été influencé par Sauron – mais non, c’est probablement le Trompeur lui-même, vêtu de blanc pour se frayer un chemin dans le cœur des hommes. Comme le dit le Silmarillion : « Et [Sauron] était rusé, bien doué pour gagner ce qu’il gagnerait par la subtilité quand la force ne pouvait pas servir. C’est pourquoi il s’humilia devant Ar-Pharazôn et lissa sa langue ; et les hommes s’étonnaient, car tout ce qu’il disait semblait juste et sage.

Ou, hum, ça pourrait être quelqu’un d’autre. Mais jusqu’à ce que nous obtenions des nouvelles et des images plus officielles d’Amazon, nous devons spéculer sur ce qui va arriver dans l’émission Le Seigneur des Anneaux d’Amazon.