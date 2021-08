La date de sortie de l’iPhone 13 et des AirPods 3 apparaît dans une fuite | La technologie

in

Une fuite révèle deux des données les plus attendues par les fans d’Apple : la date de sortie de l’iPhone 13 et des AirPods 3. Le compte à rebours a commencé !

L’été donne ses derniers coups et les fans d’Apple comptent déjà les jours pour la keynote d’automne. La firme de Cupertino n’a pas encore annoncé la date de l’événement de présentation de l’iPhone 13, mais tout indique qu’il aura lieu plus tôt que l’année dernière et se tiendra en septembre.

C’est du moins ce que suggèrent les dernières rumeurs, désormais étayées par une nouvelle fuite. Selon un rapport du média asiatique IT Home, la date de sortie de l’iPhone 13 sera le 17 septembre, tandis que Les AirPods 3 seront mis en vente quelques jours plus tard, le 30 septembre.

L’information a été publiée sur Weibo et provient d’une capture d’écran d’une boutique en ligne. Puisqu’il s’agit de documents facilement manipulables, nous devons prendre les données avec prudencecar les captures d’écran peuvent avoir été modifiées.

Cependant, ces informations coïncide avec les rumeurs précédentes liées à la présentation de l’iPhone 13, ce qui suggère que le keynote d’Apple pour l’automne 2021 aura lieu plus tôt que l’année dernière.

En 2020, l’iPhone 12 a vu le jour au mois d’octobre probablement à cause des retards de la pandémie, et cette fois nous n’aurons pas à attendre si longtemps.

On entend depuis quelques semaines qu’Apple présentera l’iPhone 13 en septembre. Il y a quelques jours, l’analyste de Wedbush Daniel Ives a placé l’annonce des nouveaux mobiles d’Apple dans la troisième semaine de septembre.

Au vu de la date de sortie dévoilée sur IT Home, la keynote de l’iPhone 13 pourrait avoir lieu le mardi 14 septembre et après la présentation, les mobiles seraient mis en vente le vendredi 17 septembre.

Si nous considérons d’autres événements Apple passés, les autres dates possibles sont les 7 et 21 septembre. Pour le moment, la société de Cupertino n’a pas annoncé la date de l’événement, nous devrons donc attendre les informations officielles.

Selon les rumeurs, le nouvel iPhone 13 se démarquera par des améliorations substantielles des caméras, telles que le mode vidéo ProRes, une plus grande capacité de stockage, une charge rapide de 25 W ou de nouvelles options de couleur.

Les AirPods 3, quant à eux, auront un design dans la lignée des AirPods Pro actuels, bien qu’ils n’auront pas de suppression active du bruit (toujours selon les rumeurs).