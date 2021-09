La date de sortie de l’iPhone 13 ne pouvait pas tomber à un pire moment

Les rumeurs actuelles sur la date de sortie de l’iPhone 13 le prévoient pour le 14 septembre – c’est le genre de date de mi-septembre qu’Apple visait avant l’arrivée de Covid.

C’est une bonne nouvelle pour les fans d’Apple, car cela signifie qu’il ne reste plus longtemps avant que nous puissions voir l’iPhone 13 ainsi que le nouvel iPad (2021) et l’Apple Watch 7, et peut-être aussi l’iPad mini 6 et l’Apple Watch SE 2.

Mais les fans de gadgets qui aiment se connecter pour lancer des événements pour d’autres sociétés pourraient entendre cette date avec un sentiment d’effroi : si cela s’avère correct, nous pourrions être confrontés à une série de six événements de dévoilement différents de diverses sociétés en seulement huit jours.

Une semaine chargée pour les fans de téléphone

La semaine avant le lancement de l’iPhone, nous attendons trois événements technologiques. Le 7 septembre, il a été confirmé que la série de smartphones Oppo Reno 6 allait être dévoilée à l’échelle mondiale – il s’agit de la famille d’appareils de milieu de gamme d’Oppo qui a été dévoilée en Chine plus tôt dans l’année.

Ensuite, il y a un double problème le 9 septembre. Realme a confirmé qu’il organise alors un événement de lancement, et le produit le plus important que nous espérons est le Realme Pad, sa première tablette Android. Une rumeur suggère également que Vivo lancera sa gamme X70 de téléphones Android haut de gamme ce jour-là, bien qu’il s’agisse probablement d’un lancement uniquement en Chine, avec un lancement mondial plus loin.

(Crédit image : TechRadar)

Cependant, les plus grands événements technologiques chevauchent celui de l’iPhone. Les rumeurs suggèrent que le Google Pixel 6 sera présenté le 13 septembre, bien qu’il soit intéressant de souligner qu’une rumeur distincte dit qu’il apparaîtra plutôt fin octobre. Xiaomi a taquiné un événement de lancement pour le 15 septembre où nous espérons voir une combinaison du Xiaomi 11T, du Mi Pad 5 et du Mix 4.

Perdu dans le mélange

En tant que l’un des plus gros smartphones au monde, le lancement de l’iPhone 13 sera l’événement le plus important de cette semaine chargée. De plus, on peut compter sur Apple pour lancer ses produits peu de temps après l’événement, alors que certaines des autres marques ne vendront probablement pas leurs téléphones avant peut-être même des mois après.

C’est bien pour Apple mais pas si bien pour certaines des autres marques, car la couverture médiatique technologique sera évidemment axée sur les derniers iPhones. Attendez-vous donc à voir beaucoup plus d’articles sur l’iPhone 13 que sur le Vivo X70, par exemple.

Il y a souvent une précipitation début septembre pour sortir des produits juste à temps pour Noël, mais c’est peut-être la semaine la plus chargée que nous ayons vue depuis un moment. Et c’est aussi avec des rumeurs selon lesquelles de nombreux téléphones de fin d’année seraient annulés, car nous ne savons pas si un OnePlus 9T ou un Huawei Mate 50 apparaîtra un jour, et le Samsung Galaxy Note 21 est connu pour être annulé.

Les vrais perdants ici, bien sûr, sont les journalistes techniques, qui vont être assez occupés pendant huit jours. Et les vrais gagnants sont les cafés où ils vivent à côté.