La date de sortie de l’iPhone 13 pourrait être le 24 septembre – .

Tout fan d’iPhone familier avec le calendrier de lancement d’Apple pourrait facilement prédire la date de sortie de l’iPhone 13 de cette année, en supposant que le fabricant de l’iPhone puisse s’en tenir à son cycle de lancement pré-pandémique. La série iPhone 12 a été retardée d’un mois l’année dernière, Apple dévoilant le téléphone à la mi-octobre et lançant deux des quatre versions quelques semaines plus tard. Les deux appareils restants ont besoin de quelques semaines supplémentaires pour atteindre les magasins.

Plusieurs rumeurs sur l’iPhone 13 ont affirmé qu’Apple prenait déjà des mesures pour assurer un approvisionnement suffisant en composants critiques afin d’éviter les retards de lancement cette année. Apple ne répondra jamais aux rumeurs d’approvisionnement de l’iPhone, mais si les informations sont exactes, Apple pourrait être en mesure de lancer l’iPhone 13 à temps cette année. Une nouvelle note de recherche de Wedbush nous donne la date de lancement de l’iPhone 13 que tout fan d’iPhone pourrait deviner : le 24 septembre.

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré lundi dans une note de recherche (via Barrons) que l’annonce de l’iPhone 13 tombera probablement au cours de la troisième semaine de septembre sans proposer de date réelle. Un rapide coup d’œil au calendrier nous dira que le mardi 14 septembre est le jour le plus probable pour le keynote de l’iPhone 13, en supposant que les spéculations d’Ives se concrétisent. Apple tient généralement les keynotes de l’iPhone le mardi.

Un événement d’annonce le 14 septembre serait suivi de précommandes, qui commencent traditionnellement le vendredi suivant. Ce serait le 17 septembre pour la série iPhone 13. Les combinés seraient ensuite expédiés aux acheteurs une semaine plus tard, le 24 septembre, le dernier vendredi de septembre de cette année. C’est également la date à laquelle les magasins de détail Apple et ses partenaires commenceraient à vendre les nouveaux combinés dans le monde entier.

Ce calendrier de lancement non confirmé de l’iPhone 13 aurait beaucoup de sens pour Apple de façon régulière. Mais la pandémie n’est pas terminée et cela pourrait encore avoir un impact sur les plans d’Apple ou sur l’année.

Apple n’a encore rien annoncé. Mais la société a annoncé l’été dernier que le lancement de l’iPhone 12 serait reporté. Venez le rapport de revenus d’Apple en juillet ; nous saurons si Apple prévoit de lancer l’iPhone 13 en septembre ou si les nouveaux téléphones seront retardés.

L’analyste de Wedbush a déclaré que les téléphones iPhone 13 seraient livrés avec une option de stockage de 1 To, contredisant d’autres rapports qui disent que le stockage de l’iPhone 13 ne dépassera pas 512 Go. Ives a également déclaré que les iPhones 2021 prendraient tous en charge LiDAR, ce qui entraînera l’adoption d’applications de réalité augmentée.

L’analyste a déclaré qu’Apple visait 130 à 150 millions d’unités d’iPhone 13 pour le second semestre de l’année, l’iPhone 13 représentant 35 à 45 % du total des constructions d’iPhone au troisième trimestre. Les commandes initiales pour l’iPhone 13 se situent entre 90 et 100 millions, en hausse par rapport à l’estimation initiale de 80 millions pour l’iPhone 12. Dans l’ensemble, les ventes de l’iPhone 12 ont dépassé tout le secteur, à la fois en termes de revenus et de bénéfices, ce qui donne un record à Apple. trimestres en décembre et mars.

