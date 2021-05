La date de sortie de l’iPhone pliable d’Apple vient d’être divulguée par un initié de haut niveau – .

Les téléphones pliables sont sur le point de devenir plus durables et abordables qu’auparavant, car de plus en plus de fournisseurs de smartphones sont intéressés par le nouveau facteur de forme. Les prochains Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung devraient fournir plusieurs mises à niveau pour améliorer la durabilité, notamment un verre pliable plus résistant, une résistance à l’eau et à la poussière et d’autres améliorations de conception pour éviter les dommages accidentels. Les vendeurs de combinés chinois lanceront des produits pliables moins chers que Samsung, ce qui réduira considérablement le prix d’entrée – Samsung a également commencé à réduire les prix de ses versions pliables actuelles.

Apple est loin d’être prêt à lancer un iPhone pliable. Mais la société travaille sur de tels modèles d’iPhone. Un fuyard fiable qui a déclaré dans le passé qu’Apple était intéressé par la fabrication d’iPhones pliables a maintenant à l’esprit une date de sortie provisoire pour le premier iPhone pliable, avec des détails de conception spécifiques sur le combiné.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPhone pliable de première génération sera lancé en 2023, avec un écran OLED pliable de 8 pouces avec une résolution QHD +. Selon une nouvelle note de recherche que MacRumors a vue, Apple pourrait vendre jusqu’à 20 millions d’unités en 2023. Ce chiffre dépasserait de loin les ventes pliables actuelles – d’après le rapport de Kuo:

Sur la base de notre dernière enquête sur l’industrie, nous prévoyons qu’Apple lancera probablement un ‌iPhone‌ pliable avec un écran OLED flexible QHD + de 8 pouces en 2023, avec SDC comme fournisseur exclusif d’écrans et Samsung Foundry comme fournisseur exclusif de fonderie DDI. Sur la base du plan de capacité demandé par Apple, nous prévoyons que les expéditions d’iPhone pliables atteindront 15 à 20 millions d’unités en 2023. Nous prévoyons que l’iPhone pliable adoptera la solution tactile à nanofils d’argent de TPK en raison de ses nombreux avantages par rapport à la technologie Y-Octa de SDC.

L’initié dit que les téléphones pliables deviendront un design «incontournable» pour tous les principaux fabricants de smartphones et stimuleront le prochain «cycle de super remplacement» pour les combinés haut de gamme. Il voit Apple comme le «plus grand gagnant» sur le marché du pliable, malgré son retard à la fête:

À l’heure actuelle, la position produit des smartphones pliables est principalement d’intégrer le smartphone et la tablette. Mais nous pensons que le smartphone pliable n’est qu’une des applications du design pliable. Nous prévoyons que les appareils pliables brouilleront les segmentations de produits entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables à l’avenir. Avec ses écosystèmes multi-produits et ses avantages en matière de conception matérielle, Apple sera le plus grand gagnant de la nouvelle tendance des appareils pliables.

Le premier téléphone pliable de Samsung a été lancé en 2019, et la société a de grands projets pour ses téléphones pliables. Samsung souhaite remplacer la série Note par des combinés pliables comme le Fold and Flip cette année. Cela pourrait aider l’entreprise à augmenter ses revenus, car les téléphones pliables sont plus chers que les combinés traditionnels.

Kuo a également offert des détails spécifiques sur le nouvel écran OLED pliable qui ira dans l’iPhone. Apple adopterait une solution tactile à nanofils d’argent qui servira mieux les appareils pliables qui pourraient prendre en charge plus d’un seul pli.

Les futurs appareils pliables nécessiteront une technologie tactile qui prend en charge plusieurs plis (par rapport à un seul pli dans les smartphones pliables actuels), un écran enroulable de taille moyenne à grande et une durabilité. Lorsque l’on compare les avantages des spécifications ci-dessus, le nanofil d’argent est similaire ou supérieur au Y-Octa de SDC.

Kuo pense que la technologie tactile à nanofils donnera à Apple un «avantage concurrentiel à long terme» pour Apple. Il a déclaré qu’Apple l’utilisait déjà pour l’interface tactile du HomePod. Cette initiative permet à Apple de «maîtriser la technologie» à moindre coût, en utilisant une production en petit volume.

L’analyste a également déclaré il y a quelques semaines que certains des iPhones 2023 auront un design d’affichage parfait. L’encoche disparaîtra lorsque les composants Face ID seront placés sous l’écran. Ces allégations ne mentionnaient cependant pas les conceptions d’écran pliable. Il est probable qu’Apple utilisera une caméra sous-écran et la technologie Face ID pour tous les produits phares de l’iPhone une fois qu’il répondra à ses normes de qualité, et cet iPhone pliable de 8 pouces selon la rumeur sera sûrement un téléphone phare.

