La date de sortie de “ Loki ” a été déplacée, de nouveaux épisodes seront diffusés le mercredi – .

2020 a été la première année en plus d’une décennie sans film Marvel, mais le studio compense cela cette année avec quatre nouveaux films et un tas d’émissions sur Disney +. Marvel a commencé tôt cette année en publiant les deux premiers épisodes de WandaVision le 15 janvier, et les fans n’ont eu qu’à attendre deux semaines après que WandaVision ait terminé pour The Falcon and the Winter Soldier pour faire ses débuts. L’attente d’une autre aventure MCU devait être courte, mais Black Widow était retardée du 7 mai au 9 juillet lorsqu’il est devenu clair que les théâtres ne seraient pas complètement rouverts à temps pour la première. Heureusement, Marvel a eu pitié de nous et a reporté la date de sortie de Loki.

Il était une fois, Loki devait commencer sa course sur Disney + en mai 2021. COVID a forcé Disney à jongler plusieurs fois avec les dates de sortie de ses plus grandes propriétés, et finalement, Loki a été remanié au 11 juillet. Marvel n’a cependant pas fini de mélanger, et Tom Hiddleston est là pour vous en dire plus.

La nouvelle date de première officielle (et espérons-la finale) de Loki est le mercredi 9 juin sur Disney +:

Contrairement à WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, Loki sortira chaque semaine le mercredi. Laissez au dieu du mal le soin de mélanger les choses juste au moment où nous commençons à entrer dans une rainure. Bien sûr, à l’avenir, il est possible que plusieurs séries Marvel soient diffusées à la fois sur Disney +, alors peut-être que ce n’est qu’un entraînement pour cela.

Voici un résumé de l’intrigue de la série à partir d’une liste Amazon d’un prochain livre d’art publié par Marvel:

Reprenant immédiatement après que Loki vole le Tesseract (à nouveau), il se retrouve appelé devant la Time Variance Authority, une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace, obligée de répondre de ses crimes contre la chronologie et ayant le choix: effacement du visage de réalité ou aider à attraper une menace encore plus grande.

Nous ne savons pas encore quelle est exactement cette grande menace, mais nous savons que son wrangler sera Mobius M. Mobius (Owen Wilson), qui est un dirigeant de l’agence dans les bandes dessinées. Hiddleston et Wilson seront rejoints par Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant dans la série de six épisodes créée et écrite par Michael Waldron (Community, Rick and Morty) et dirigée par Kate Herron (éducation sexuelle).

Cela a été une semaine plutôt chargée pour Marvel Studios. Non seulement Loki a obtenu une nouvelle date de sortie, mais nous avons également appris que les suites de Black Panther et Captain Marvel s’appelleraient Black Panther: Wakanda Forever and The Marvels. La phase 4 a déjà commencé techniquement, mais maintenant elle commence vraiment à prendre forme.

