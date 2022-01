La date de sortie de Marvel’s Moon Knight pourrait avoir fuité

Maintenant que Spider-Man: No Way Home et Hawkeye sont tous les deux terminés, nous devons attendre environ quatre mois jusqu’à ce que la prochaine aventure MCU se déroule. C’est Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui a une date de première le 6 mai. Mais il y a une énorme mise en garde dans tout cela. Marvel n’a pas encore annoncé les dates de sortie de ses émissions télévisées Disney Plus 2022. Quatre mois suffisent pour qu’une saison entière se déroule avant de voir le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) revenir dans Multiverse of Madness. Un nouveau rapport indique que ce sera le cas, signalant que la date de sortie de Moon Knight pourrait être plus proche que nous ne le pensions.

La phase 4 du MCU se poursuivra sur Disney Plus avec quelques projets passionnants cette année. Ce n’est pas seulement Moon Knight avec une date de sortie en 2022. Trois autres émissions sortiront en 2022, bien que Marvel n’ait pas encore révélé de dates exactes. C’est She-Hulk, Mme Marvel et Secret Invasion.

De plus, on ne sait pas quand Marvel annoncera les dates de sortie de ces projets. Le studio a retardé de plusieurs mois toutes les sorties de films de la phase 4. C’est ainsi que Multiverse of Madness s’est retrouvé avec une date de sortie début mai. Cette décision pourrait également avoir eu un impact sur les plans de sortie de toutes les émissions de télévision de Marvel.

Marvel a annoncé ses prochains spectacles Disney Plus en novembre lors de l’événement Disney Plus Day. C’est là que nous avons eu notre premier aperçu de Marc Spector (Oscar Isaac), le protagoniste de Moon Knight, aux côtés d’autres attractions MCU à venir.

Moon Knight est l’une des émissions télévisées de la phase 4 que les fans de Marvel meurent d’envie de voir. C’est aussi très déroutant, car cela introduira un tout nouveau héros dans le MCU. C’est un changement radical par rapport à la première année d’histoires de MCU Disney Plus qui mettaient toutes en vedette des Avengers bien connus.

Un rapport de Cinema Review indiquait il y a quelques jours que la date de sortie de Moon Knight pourrait être proche.

Le blog a appris que Moon Knight est plus avancé en post-production que She-Hulk. C’est malgré le fait que ce dernier a terminé le tournage fin août, tandis que Marvel a filmé Moon Knight jusqu’en octobre. Cependant, Marvel pourrait avoir besoin de plus de temps pour terminer les effets spéciaux de She-Hulk, étant donné que nous allons voir de nombreux personnages ressemblant à Hulk dans l’émission télévisée.

Cinema Reviewed dit qu’il n’est pas sûr que Moon Knight arrivera à Disney Plus avant She-Hulk. Mais si tel est le cas, la série aura apparemment une date de sortie à la mi-février. C’est suffisant pour que Marvel termine la nouvelle histoire hebdomadaire du MCU avant que Multiverse of Madness ne sorte en salles début mai.

Une autre chose à considérer est que Le livre de Boba Fett sera diffusé sur Disney Plus jusqu’au 9 février. Disney ne voudra peut-être pas qu’une nouvelle émission MCU et une nouvelle histoire de Star Wars se chevauchent. Dans cet esprit, une date de sortie à la mi-février est logique pour Moon Knight, ou quel que soit le prochain spectacle Marvel sur Disney Plus.