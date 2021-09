La date de sortie de Maverick ‘majorly retardée

En raison de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus, Paramount a reporté sa liste de films à 2022. L’un des principaux films ayant une nouvelle date de sortie est le très attendu Top Gun de Tom Cruise: Maverick. Le film d’action a déjà été retardé à plusieurs reprises et devait sortir le 19 novembre 2021, mais il sortira maintenant le week-end du Memorial Day, le 27 mai 2022. Mission: Impossible 7 et Jackass Forever, les sorties restantes de Paramount en 2021, ont également été repoussé à 2022.

“Paramount ne voulait pas choisir quels films ouvriraient dans le climat actuel”, rapporte Deadline. « À leur avis, tous leurs cinéastes et stars méritent la même considération et le même positionnement dans un futur marché potentiel de box-office robuste. » Les 13 premières minutes de Top Gun: Maverick ont ​​été jouées au Cinemacon et ont été très bien accueillies, attisant l’excitation des fans qui vont devoir attendre un peu plus longtemps pour voir Maverick de Cruise prendre son envol. Le clip, qui n’a pas été rendu public, montrait que Cruise’s Maverick était toujours aussi imprudent et qu’il se heurterait à Miles Teller, qui joue le fils d’Anthony Edwards’ Goose, décédé dans le film original. Jon Hamm, Jennifer Connelly, Ed Harris, Glen Powell, Jay Ellis, Manny Jacinto et Monica Barbaro complètent le casting.

De plus, le producteur Jerry Bruckheimer a révélé dans une interview avec PEOPLE que Cruise insistait pour le retour de sa co-vedette d’origine, Val Kilmer. Kilmer luttait contre un cancer de la gorge et était en convalescence, mais Cruise voulait que l’Iceman de son Maverick revienne. “Il a dit:” Nous devons avoir Val, nous devons le récupérer. Nous devons l’avoir dans le film “”, a expliqué Bruckheimer. “Et il était la force motrice. Nous le voulions tous, mais Tom était vraiment catégorique sur le fait que s’il voulait faire un autre Top Gun, Val devait être dedans.”

“C’est un si bon acteur et c’est un si bon individu”, a déclaré Bruckheimer à propos de Kilmer. “Nous avons passé un si bon moment sur le premier et nous voulions réunir à nouveau une partie du gang.” Le producteur vétéran a également déclaré que la réunion d’acteurs était “émotionnelle” pour Kilmer et Cruise. “Ce fut une expérience très émouvante pour nous tous”, a-t-il déclaré. “C’était long pour y arriver, mais nous l’avons fait.”