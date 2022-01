La date de sortie de Morbius repoussée au 1er avril 2022

Tout comme Spider-Man: No Way Home battait des records au box-office, le monde faisait face à sa propre crise réelle. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a augmenté dans le monde, la variante omicron entraînant une nouvelle vague de COVID-19. Dans les mois qui ont précédé la sortie du film, des rapports ont indiqué que Sony avait envisagé de retarder No Way Home en raison de la variante delta. Sony est finalement resté avec une date de sortie le 17 décembre dans la plupart des pays alors que l’onde delta s’estompait. Mais la poussée d’omicron est si importante qu’elle a convaincu le studio de repousser la date de sortie de Morbius. Le prochain volet de l’univers Sony Spider-Man (SSU) ne sortira pas en salles avant avril.

Entre Venom : Let There Be Carnage et Spider-Man : No Way Home, le SSU semble assez réussi jusqu’à présent. Les deux films dépasseront les 2 milliards de dollars au box-office combinés, bien que la majeure partie de ce gain provienne de Spider-Man du MCU. Et une partie des bénéfices ira à Disney.

Mais Sony a atteint ses objectifs SSU avant même de reporter à nouveau la date de sortie de Morbius. Le studio a lié le Venom de Tom Hardy à Spider-Man de Tom Holland, mettant en place un face-à-face potentiel entre les deux que les fans de Spider-Man voudront voir. Sans parler des anciennes variantes de Spider-Man qui sont revenues pour No Way Home. Il y a toujours une chance que nous les voyions dans d’autres aventures SSU et MCU.

Avec l’introduction de Morbius (Jared Leto), le SSU ne fera que croître. L’histoire se connectera probablement au MCU d’une manière ou d’une autre. Les graines sont déjà là car Vulture (Michael Keaton) sera dans le film. Cependant, nous devrons attendre un peu pour savoir comment cela se passera.

Omicron en grève : le #Morbius de Sony passera au 1er avril 2022 (à partir du 28 janvier 2022) – Brandon Katz ☕️ (@Great_Katzby) 4 janvier 2022

Jusqu’au report de cette semaine, Morbius avait une date de sortie le 28 janvier. Tout ce que nous avions entre nous et la prochaine SSU était un autre mois. Mais Sony a décidé de reporter la première au 1er avril. C’est un retard de plus de deux mois pour le film très attendu. Mais c’est aussi compréhensible, compte tenu de la grande onde omicron.

Morbius ne gagnera pas d’argent No Way Home. Mais compte tenu de la proximité de Spidey, cela pourrait générer de nombreuses ventes de billets. Et Sony se soucie des chiffres définitifs. La seule façon de créer des histoires SSU interconnectées est de payer pour eux-mêmes, puis pour certains. Il est probable que Morbius obtiendra au moins une suite, tout comme Venom l’a fait avant. C’est si suffisamment de gens paient le prix du billet pour le voir dans les théâtres.

Le plus gros problème pour Sony pourrait être la concurrence accrue à venir dans les mois suivants. Comme l’explique Murphy Multiverse, Sonic the Hedgehog 2 sera lancé à peu près au même moment (8 avril). De plus, le très attendu The Batman a une date de sortie le 4 mars. Cela met beaucoup de pression sur Morbius, car le film doit bien fonctionner pendant quelques semaines, pas seulement le week-end d’ouverture.

Cela suppose que les autres studios ne modifieront pas leurs plans de sortie pour les mois à venir. Omicron aura un impact sur chaque nouveau blockbuster, pas seulement sur la date de sortie de Morbius.