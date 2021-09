La date de sortie de No Way Home pourrait être reportée à 2022

Nous avons continué à entendre un type particulier d’idée dans les semaines qui ont précédé la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Sony et Marvel envisagent peut-être de retarder la sortie du film. Ce serait une réponse attendue au nombre croissant de cas de coronavirus aux États-Unis et dans d’autres pays. Cela semblait être une explication plausible pour le premier retard de la bande-annonce. Sony et Marvel voudront peut-être garder la bande-annonce secrète pendant un certain temps si Spider-Man 3 perdait cette date de première du 17 décembre.

La bande-annonce a ensuite apparemment reconfirmé que Sony et Marvel prévoyaient de sortir le film avant Noël. Cela a mis les soucis du retard de libération au repos pendant plus d’une semaine. Mais il y a une nouvelle rumeur No Way Home qui dit que Sony envisage en effet de reporter Spider-Man 3 jusqu’à l’année prochaine, nous donnant une nouvelle date de sortie potentielle.

Le premier retard de Spider-Man 3 inquiète

Les inquiétudes que No Way Home verrait des retards supplémentaires n’étaient pas exactement injustifiées. Nous avons appris il y a quelques semaines que Venom 2 sortirait en salles plus tard que prévu. Ensuite, Sony a signé un accord avec Amazon pour que Hotel Transylvania 4 soit diffusé en ligne. En conséquence, l’animation saute complètement la sortie en salle.

Même ainsi, Spider-Man: No Way Home semblait être dans une ligue différente. Le film serait un succès garanti au box-office avant la pandémie, surtout maintenant que Spider-Man de Sony joue dans le MCU. Le cliffhanger Far From Home et toutes les fuites multivers font de No Way Home l’un des films les plus attendus de 2021. Mais la pandémie reste un obstacle à ce succès théâtral.

Contrairement à Marvel, qui peut se permettre de sortir des films MCU en ligne sur Disney Plus, Sony n’a pas de foyer pour Spider-Man. Un partenariat avec Disney pour une sortie en streaming semble également très improbable.

Retarder la sortie de No Way Home est plus logique s’il s’agit de cela. Quelques jours seulement après l’arrivée de la première bande-annonce de No Way Home, une nouvelle rumeur prétend que Sony et Marvel envisagent de déplacer l’énorme histoire de Spider-Man.

La nouvelle rumeur de retard de sortie de No Way Home

Cette fois-ci, c’est la personnalité de YouTube et l’initiée de Marvel, Grace Randolph, qui dit que No Way Home déménagera.

Je vais vous dire quelque chose d’autre que j’entends… Il y a de TRÈS fortes chances que #Venom2 & #SpiderManNoWayHome déménagent Et Spidey pourrait obtenir la date #DoctorStrange2 de mars 2022 Nous devrions le découvrir au cours du mois prochain environ… pic.twitter.com/HvxOnRKEOJ – Grace Randolph (@GraceRandolph) 1er septembre 2021

Elle a déclaré sur Twitter “il y a de très fortes chances” que Venom 2 et No Way Home déménagent. Sony décidera à un moment donné le mois prochain quoi faire avec ces deux films très attendus. Encore une fois, le retard ne serait pas surprenant. Nous venons d’apprendre que Paramount déplace les versions restantes de 2021 à 2022 en raison de la pandémie. Cela inclut à la fois Top Gun: Maverick et Mission Impossible 7.

Randolph nous dit également quand No Way Home pourrait sortir en salles si la date de sortie du 17 décembre est annoncée. Spider-Man 3 pourrait obtenir le Doctor Strange dans la machine à sous Multiverse of Madness. Nous sommes le 25 mars 2022.

Si Sony décide de retirer No Way Home, Marvel devra alors apporter des modifications à son propre calendrier de sortie. Doctor Strange 2 connaîtra également des retards si Spider-Man 3 doit le remplacer en mars prochain.

Juste comme ça, No Way Home pourrait s’avérer être l’un des films les plus attendus de 2021 et 2022.