La date de sortie de Pokémon Unite annoncée pour iOS, Android – mais vous pouvez vous pré-inscrire maintenant

La date de sortie de Pokémon Unite a été révélée: l’arène de combat mobile gratuite (MOBA) située dans le monde de combat de monstres de Nintendo arrive sur les smartphones le mercredi 22 septembre.

Pokémon Unite a été lancé sur Nintendo Switch en juillet et la fenêtre de sortie de septembre pour mobile a été annoncée il y a quelque temps via le compte Twitter officiel de Pokémon Unite, mais nous n’avions pas de date jusqu’à présent. Le jeu arrivera sur iOS et Android le 22 septembre.

#PokemonUNITE arrive sur mobile le 22 septembre ! Pré-inscrivez-vous pour des récompenses spéciales ! pic.twitter.com/r671Bs31el18 août 2021

Comme le note le tweet, les joueurs impatients peuvent se préinscrire sur l’App Store iOS et le Play Store Android pour obtenir des extras exclusifs – et étant donné l’intensité des microtransactions dans le jeu, toute longueur d’avance est utile. S’il y a suffisamment de pré-inscriptions, les joueurs pourront jouer en tant que Pikachu et recevront un costume bonus (appelé Holowear) gratuitement, selon un article de blog officiel.

Le jeu offrira un jeu croisé entre la Nintendo Switch et les joueurs mobiles, et la liaison de votre compte Nintendo entre les versions console et smartphone permettra une progression croisée pour transférer les Pokémon, les cosmétiques, les objets et les devises déverrouillés.

Analyse : Pokémon rejoint enfin le combat des smartphones MOBA

Il est tout à fait logique que le mastodonte Pokémon s’aventure ensuite dans les MOBA, en particulier sur les smartphones. Le jeu de RA de Niantic, Pokémon Go, a accumulé deux millions de téléchargements et continue de générer des revenus, réalisant 52 millions de dollars rien qu’en juillet, selon la société d’analyse Sensor Tower. Pourquoi ne pas ouvrir une autre porte pour faire des Pokémillions ?

Les joueurs de Nintendo Switch ont déjà expérimenté le polissage de Pokémon Unite, ce qui ne devrait pas être surprenant : le jeu a été créé en partenariat avec le groupe TiMi Studio de Tencent, qui a créé le jeu de tir à la première personne Call of Duty: Mobile et le MOBA Honor of Kings ( avec sa version internationale Arena of Valor), qui a dominé les classements des revenus des jeux mobiles depuis leur sortie il y a des années (Honor of Kings a rapporté 231,2 millions de dollars en juillet, selon un rapport Sensor Tower).

Ainsi, nous nous attendons à ce que les joueurs affluent vers Pokémon Unite lorsqu’il atterrira sur les smartphones le 22 septembre étant donné qu’il est gratuit et issu d’une si énorme franchise. Reste la question de savoir ce qu’ils vont penser des microtransactions du jeu, ce qui a divisé les fans et les critiques.

Alors que certains joueurs ont rejeté les microtransactions comme étant insolubles pour le genre MOBA mobile, d’autres ont souligné que Pokémon Unite s’écarte de la norme en donnant aux joueurs un avantage dans le jeu en dépensant de l’argent réel, par polygone, et un article Reddit par vous. /SpeedRacing1 a expliqué exactement comment les coûts de mise à niveau des objets commencent à devenir si prohibitifs que les joueurs peuvent ressentir le besoin de dépenser de l’argent réel pour rester compétitifs.

Une vidéo YouTube avec 1,7 million de vues du streamer Twitch moistcr1tikal a montré exactement comment l’emballage de trois éléments payants peut permettre à un joueur de faire boule de neige et de dominer d’autres équipes. Bien sûr, moistcr1tikal a de toute façon montré un jeu MOBA habile, s’alignant sur la réticence de médias comme The Gamer que les avantages de la microtransaction de Pokemon Unite seraient probablement limités à la compétition de haut niveau, où les compétences sont plus importantes que les objets. Alternativement, le Washington Post a constaté que le travail d’équipe était plus important que les individus suralimentés avec des objets améliorés – mais une équipe de joueurs avec un équipement amélioré aurait un avantage incontestable.

Quoi qu’il en soit, la nature free-to-play du jeu plaira sûrement aux joueurs, jeunes et moins jeunes, qui ont maintenu la franchise Pokémon de longue date en vie pour Nintendo et ses partenaires.

Via le bord