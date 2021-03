La date de sortie de PUBG Mobile India ne fait pas partie de l’agenda entre Krafton et Nodwin

Le retour de PUBG Mobile India est en jeu depuis longtemps. Et Krafton Inc., qui est le titulaire de la licence d’origine de PUBG Mobile, a succédé à Tencent Games après la flambée de sentiments anti-chinois qui ont interdit le jeu en Inde en premier lieu.

Krafton a depuis clairement indiqué qu’il faisait tout son possible pour ramener PUBG Mobile en Inde. Et Krafton a récemment investi Rs 164 crore dans Nodwin Gaming afin d’améliorer les sports électroniques dans le pays, ce qui, selon lui, n’est pas lié.

Mais la question sous-jacente parmi tout cela était de savoir combien de temps PUBG Mobile reviendra-t-il en Inde. Et à cette fin, il semble que l’entreprise n’ait toujours pas beaucoup progressé.

Dans un récent rapport d’IGN Inde, la publication a demandé à la société mère de Nodwin Nazara, directrice générale et fondatrice de Nitish Mittersain, s’il y avait eu une conversation sur le retour de PUBG Mobile en Inde lors de la réunion d’investissement. Mittersain a déclaré que PUBG Mobile ne faisait pas partie de cette conversation.

Mittersain a parlé de l’impact du partenariat de Nodwin avec Krafton et des projections d’esports avec l’interdiction de PUBG Mobile et a déclaré: « Nous pensons que le marché de l’esport en Inde va croître très largement et nous en sommes au tout début de ce marché. Nous ‘ re commence à voir des poussées vertes sur la façon dont ce marché peut être. Krafton est un géant du jeu de Corée du Sud et de Corée du Sud est le berceau de telles entreprises comme l’e-sport et ils ont une expérience et une échelle immenses sur la façon dont ces entreprises ont évolué en Corée du Sud comment il peut évoluer en Inde. «

Il a poursuivi en mentionnant que le sort de PUBG Mobile en Inde n’est pas un point de discorde dans la relation entre Nazara et Krafton. Il a même mentionné que Krafton a tout autant à apprendre de Nodwin que Nodwin fait de Krafton.

Cela, ainsi que la réponse de Sean Hyunil Sohn, responsable du développement de l’entreprise chez Krafton, suggèrent que le retour de PUBG Mobile en Inde n’est pas prévu pour le moment.