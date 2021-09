La date de sortie de Rune Factory 5 enfin confirmée pour l’année prochaine

Le Nintendo Direct d’hier soir était plein de nouvelles, de surprises et d’annonces de dates de sortie tant attendues, parmi lesquelles la date de lancement du 22 mars pour Rune Factory 5.

Le jeu d’agriculture, de combat et d’amitié est extrêmement populaire parmi les fans du genre life-sim, et l’est encore plus après les jeux mal notés de Harvest Moon et le dernier jeu décevant de Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. De nombreux joueurs espèrent que Rune Factory 5 reprendra le flambeau, d’autant plus que le jeu est sorti au Japon depuis mai 2021, recueillant des critiques positives.

Vous jouerez le rôle d’Alice ou d’Ares, qui souffrent tous deux d’amnésie, et vous serez recrutés dans SEED, un groupe de rangers de maintien de la paix. À partir de là, tout se résume à l’agriculture, à la pêche, aux épées et à la cuisine. Vous connaissez le refrain.

Cette dernière incarnation de la série à succès Rune Factory présente 12 nouveaux personnages romantiques, ainsi que plusieurs mises à jour de la qualité de vie comme une meilleure gestion des stocks, des déplacements rapides et un mécanisme de chasse aux primes de style Monster Hunter.

Cependant, les critiques des joueurs sur la version japonaise détaillent les bugs, les problèmes de framerate et les textures de mauvaise qualité, ainsi que la sensation de la ville “vide”. Avec un an de développement supplémentaire et plusieurs correctifs déjà sortis, il n’est pas encore clair si ce sera le cas pour la version occidentale.

Découvrez à l’avance les candidats au mariage éligibles dans cette vidéo pratique réalisée par des fans :

Cette nouvelle bande-annonce vous a-t-elle donné plus d’enthousiasme pour Rune Factory 5, ou attendez-vous toujours plus de nouvelles? Dites le nous dans les commentaires!