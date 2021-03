La date de sortie de Scarlet Nexus est fixée au 25 juin et il obtient un anime

Scarlet Nexus a reçu une date de sortie le 25 juin.

Le jeu arrive sur les séries X / S, Xbox One, PlayStation 5, PS4 et PC numérique.

Dans Nexus écarlate, vous jouerez en tant que Yuito Sumeragi ou Kasane Randall et découvrirez les points de vue de chaque personnage sur les événements de l’histoire. Au fur et à mesure que leurs différentes expériences s’entremêlent, ce n’est qu’alors que vous révélerez l’histoire complète et débloquerez tous les mystères.

Découvrez la dernière bande-annonce révélant un peu plus sur Kasane et les membres de son parti ci-dessus.

Vous ferez également équipe avec d’autres personnages pour éliminer les ennemis en utilisant des attaques psychiques cinétiques.

Le jeu se déroule dans un avenir lointain où une hormone psionique trouvée dans le cerveau a conféré aux gens des pouvoirs extra-sensoriels inaugurant une nouvelle ère pour les humains. Malheureusement, des mutants dits Autres, avec une «soif de cerveaux humains» sont apparus, et ils résistent aux «méthodes d’attaque conventionnelles».

Pour combattre la menace, l’Autre Force de Suppression a été formée et ses membres utilisent leurs nouvelles capacités extra-sensorielles pour combattre les Autres.

Scarlet Nexus est un RPG d’action de science-fiction de Bandai Namco Studios, et le développement est dirigé par d’anciens membres de l’équipe qui vous a apporté Tales of Vesperia.

Les précommandes pour le jeu sont en direct et seront disponibles dans les éditions Standard, Deluxe et Guardian avec un bonus d’achat anticipé.

L’édition de luxe (numérique uniquement) comprend: le jeu, un livre d’art numérique, la bande-son originale, un ensemble spécial Battle Attire -Rouge-, le cosmétique «The Other» et le plug-in SAS.

L’édition Guardians, exclusive à la boutique Bandai Namco, comprend le jeu, 3 tirages d’art, un livre d’art à couverture rigide, un autocollant OSF, un livre en acier et tous les éléments numériques de l’édition Deluxe.

Les bonus de précommande incluent un ensemble spécial de tenue de combat -Audio-, un «capteur de rêves» cosmétique, un «sceau de vision du visage» cosmétique et un ensemble d’accessoires «Baki».

Le jeu exploite la technologie Smart Delivery qui vous permet d’acheter le jeu une fois et de le jouer sur Xbox One ou Xbox Series X.

Scarlet Nexus reçoit également une série animée produite par Sunrise. Vous pouvez consulter cette bande-annonce ci-dessous.