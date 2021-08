La date de sortie de “Shang-Chi” de Marvel est aujourd’hui, mais pour un jour seulement

Sans compter l’épisode d’aujourd’hui, nous en verrons deux autres Et si… ? versements avant Shang-Chi et la légende des dix anneaux ouvre dans les salles le 3 septembre. Disney et Marvel sont restés fidèles à la date de sortie début septembre du mystérieux nouveau film MCU. C’est malgré le nombre croissant de cas de coronavirus aux États-Unis et dans d’autres régions. De plus, Disney a confirmé que le film ne serait diffusé qu’en salles. Le déploiement de Disney Plus est prévu pour 45 jours après cela, vous devrez donc attendre la mi-octobre pour diffuser Shang-Chi. Cela dit, si vous avez de la chance et agissez assez vite, vous pourrez peut-être marquer une première projection IMAX de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux pour aujourd’hui, le 18 août.

La date de sortie de Shang-Chi ne sera pas retardée

Nous nous sommes demandé ces dernières semaines si Marvel et Sony retarderaient Spider-Man: No Way Home. Sony a déjà reporté à nouveau Venom 2. En plus de cela, il a signé un accord de 100 millions de dollars avec Amazon pour envoyer le nouvel hôtel Transylvanie en streaming. Le long métrage d’animation saute complètement sa sortie en salles.

Spider-Man 3 est l’un des films MCU les plus attendus de l’année. Mais la pandémie pourrait forcer Marvel et Sony à retarder la date de sortie du 17 décembre. C’est peut-être pour ça qu’il n’y a pas encore de bande-annonce. Ce ne sont que des spéculations à ce stade, cependant. Ce qui est clair, c’est que Disney et Marvel n’ont pas l’intention de retarder Shang-Chi. Nous avons assisté à une campagne marketing massive ces dernières semaines qui a indiqué que le film fera sa première le 3 septembre.

Disney prend un risque avec le film en ne l’envoyant pas en streaming à sa date de sortie. La société a confirmé que les performances de Shang-Chi pourraient influencer les futurs plans de sortie.

Marvel’s Eternals suit début novembre et Kevin Feige a laissé entendre lors de la première du tapis rouge de Shang-Chi que Disney souhaitait une sortie en salles pour le film. Mais la façon dont il a formulé ses remarques sur Eternals semblait indiquer qu’une sortie jour et date sur Disney Plus pourrait être possible. Ou que nous pourrions être en réserve pour un autre retard.

Comment ça marche?

Que Marvel ou Marvel retarde d’autres films MCU dont la première est prévue en 2021, vous pouvez toujours marquer une première projection Shang-Chi IMAX. Cela se produit sur 25 marchés à travers les États-Unis, ce qui signifie que les fans inconditionnels de Marvel peuvent voir Shang-Chi et la légende des dix anneaux plus de deux semaines avant la date de sortie du 3 septembre.

Assistez à l’ascension du prochain super héros de Marvel ! Inscrivez-vous dès maintenant pour une première projection spéciale @IMAX de #ShangChi et de la légende des dix anneaux dans 25 marchés à 19h heure locale. Premier arrivé premier servi. RSVP ici et réclamez vos places pour le film : https://t.co/7KHgIANCgg pic.twitter.com/7RbuxMvjgb – Shang-Chi (@shangchi) 17 août 2021

Cela signifie également que nous aurons encore plus de spoilers Shang-Chi avant la publication des critiques le 23 août.

Pour marquer des billets pour cette première projection de Shang-Chi, rendez-vous sur ce lien et vérifiez si le film est disponible sur votre marché aujourd’hui. C’est sur la base du premier arrivé, premier servi, vous devrez donc vous dépêcher. Il n’est pas clair pour le moment si ces projections de fans se reproduiront avant la première du 3 septembre.