La date de sortie de “The Book of Boba Fett” annoncée pour Disney Plus

Lorsque Disney Plus a été lancé fin 2019, The Mandalorian était l’une des rares raisons de s’abonner au service. (À moins que vous ne soyez un parent, auquel cas les milliers d’émissions et de films d’animation étaient probablement suffisants.) La série dérivée de Star Wars est revenue aux critiques élogieuses en 2020 pour sa deuxième saison également, dominant à nouveau les charts de streaming. Mais alors que Star Wars a porté Disney Plus au début, 2021 a été l’année des spectacles Marvel. Avec WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki et What If…?, Marvel a repris le service de streaming cette année. Bien sûr, 2021 n’est pas fini, et Star Wars fera sa marque avec The Book of Boba Fett, qui a enfin une date de sortie.

La date de sortie du livre de Boba Fett dévoilée

Mercredi, Disney et Lucasfilm ont annoncé que The Book of Boba Fett fera ses débuts le 29 décembre. Si vous avez regardé la saison 2 de The Mandalorian l’année dernière et que vous êtes resté au générique de la finale, vous avez vu un court teaser pour ce spin-off d’un spin-off. Temuera Morrison remplira le casque du chasseur de primes titulaire. Il sera à nouveau rejoint par Ming-Na Wen (Fennec Shand).

Si vous souhaitez en savoir plus sur The Book of Boba Fett, voici le synopsis officiel de l’émission :

Le livre de Boba Fett, une aventure passionnante de Star Wars, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la Galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son crime syndicat.

Voici l’affiche d’art clé complète pour Le livre de Boba Fett que Disney a partagée mercredi:

L’affiche d’art clé du livre de Boba Fett. Source de l’image : Disney

Quelle est la prochaine étape pour Star Wars sur Disney Plus ?

On ne sait toujours pas quand s’attendre à la troisième saison de The Mandalorian. Cela dit, les mois à venir devraient être de plus en plus chargés pour l’univers Star Wars. En plus de plus de Mandalorien, Disney est également en train de produire des émissions suivant les personnages Cassian Andor et Obi-Wan Kenobi. Les deux émissions devraient arriver à un moment donné en 2022. Il y a au moins deux autres retombées mandaloriennes en préparation : Ahsoka et Rangers of the New Republic. Ceux-ci sont probablement plus éloignés. Si vous êtes trop impatient d’attendre l’une de ces versions, Star Wars: Visions est désormais diffusé sur Disney Plus. Les courts métrages d’animation représentent certains des meilleurs récits de Star Wars ces dernières années en dehors de The Clone Wars.