La date de sortie de Windows 11 confirmée pour le 5 octobre

Microsoft a finalement confirmé la date de sortie officielle de Windows 11 ce mardi. La dernière version du système d’exploitation de Microsoft fera ses débuts publics le 5 octobre 2021. Comme annoncé précédemment, Windows 11 sera une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles. Les ordinateurs préchargés avec Windows 11 seront également disponibles à partir du même jour.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Date de sortie de Windows 11 : 5 octobre

Windows 11, tout comme Windows 10, sera déployé par phases au cours des semaines et des mois à venir. Dans un premier temps, Microsoft lancera la mise à niveau vers les appareils éligibles. Si vous souhaitez savoir si votre appareil est éligible, consultez ce document sur le site de support de Microsoft. Par la suite, Windows 11 “sera ensuite déployé au fil du temps sur les appareils du marché en fonction de modèles d’intelligence qui prennent en compte l’éligibilité du matériel, les mesures de fiabilité, l’âge de l’appareil et d’autres facteurs qui ont un impact sur l’expérience de mise à niveau”.

Aaron Woodman, directeur général de Windows Marketing, a déclaré que Microsoft s’attend à ce que chaque appareil éligible se voit proposer la mise à niveau gratuite d’ici la mi-2022. Une fois que votre appareil Windows 10 est éligible, Windows Update vous indiquera quand vous pourrez effectuer la mise à niveau. Si vous êtes anxieux, vous pouvez également vérifier manuellement en allant sur Paramètres > Windows Update et en cliquant sur « Vérifier les mises à jour ».

Microsoft a également profité de l’occasion pour mettre en évidence certaines des fonctionnalités les plus notables de Windows 11. Comme vous l’avez vu dans les captures d’écran et les vidéos, Microsoft a totalement rafraîchi l’interface utilisateur. Tout, du menu Démarrer à la barre d’outils en passant par les menus, a une apparence et un son différents sous Windows 11. Microsoft introduit également des mises en page Snap, des groupes Snap et des bureaux pour améliorer le multitâche. Microsoft a également intégré Teams directement dans la barre d’outils. Il existe également de nouveaux widgets, un Microsoft Store remanié, des améliorations en matière d’accessibilité, etc.

Enfin, il convient de noter que certaines fonctionnalités de Windows 11 ne seront pas disponibles au lancement. Par exemple, la prise en charge des applications Android ne sera pas prête le premier jour, mais un aperçu pour Windows Insiders est à venir.

Windows 10 sera pris en charge jusqu’en 2025

Si vous voulez vous assurer que votre appareil est éligible pour Windows 11, Microsoft va bientôt relancer l’application PC Health Check. Si vous ne parvenez pas à mettre à niveau votre appareil, il y a de bonnes nouvelles. Microsoft prévoit de continuer à prendre en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. Au-delà de la prise en charge du système d’exploitation vieillissant, Microsoft a également récemment annoncé une mise à jour des fonctionnalités pour Windows 10 à venir en 2021.

Notamment, même si votre ordinateur échoue au contrôle de santé, vous pouvez toujours appliquer la mise à niveau. C’est un processus un peu plus compliqué, et il y a encore des spécifications minimales dont il faut se méfier, mais au moins c’est possible.