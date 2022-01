La date de sortie des AirPods Pro 2 est fixée au second semestre 2022, selon une fuite

Apple n’actualise pas ses AirPod chaque année, car ce type d’accessoire iPhone n’a pas besoin de mises à jour annuelles. Les AirPod continuent de s’envoler des étagères des magasins, faisant partie des écouteurs les plus recherchés. L’année dernière, Apple a publié des AirPods Pro mis à jour avec MagSafe et un nouveau modèle AirPods 3, qui a introduit une refonte importante et quelques nouvelles fonctionnalités. Apple devrait dévoiler le prochain rafraîchissement des AirPods Pro 2, et tous les signes indiquent une date de sortie en 2022. Le dernier rapport en provenance d’Asie affirme que les fournisseurs se préparent déjà pour le lancement des AirPods Pro 2 de nouvelle génération.

Ming-Chi Kuo est un analyste Apple fiable qui ne cesse de révéler des secrets sur des produits inédits. L’initié a déclaré il y a quelques jours que la date de sortie des AirPods Pro 2 est fixée au quatrième trimestre 2022 sans fournir de jour exact. Le leaker a également révélé une nouvelle fonctionnalité intrigante des AirPods Pro 2 qui ne se trouve sur aucun autre modèle AirPods ou Beats.

Les nouveaux écouteurs prendront en charge le format audio Lossless d’Apple, ce qui serait une réalisation importante. Il y a déjà des spéculations selon lesquelles Apple pourrait développer un protocole de transfert de données sans fil propriétaire pour remplacer et/ou compléter Bluetooth afin que la musique sans perte soit possible sur les AirPods Pro 2.

Par ailleurs, Kuo a déclaré que l’étui de chargement AirPods Pro 2 MagSafe comprendra des haut-parleurs capables de lire les sons Find My. Cela correspond à d’autres fuites qui ont provoqué un changement de conception de boîtier pour les nouveaux écouteurs sans fil Pro.

Les nouveaux AirPods Pro eux-mêmes devraient également présenter un nouveau design, selon des fuites antérieures. Ils pourraient comporter des tiges plus petites ou abandonner complètement les tiges. Les Beats Studio Buds 2021 d’Apple sont des équivalents des AirPods Pro qui ne comportent pas de tige.

Une image divulguée montre la prétendue conception du boîtier AirPods Pro 2. Source de l’image : MacRumors

L’estimation de la date de sortie des AirPods Pro 2 de Kuo est quelque peu conforme aux fuites précédentes selon lesquelles les écouteurs sans fil chuteraient au cours de la seconde moitié de 2022.

La fuite la plus récente vient de Digitimes (via MacRumors). Le blog affirme que les fournisseurs en Asie ont commencé à se préparer à expédier des composants pour les nouveaux écouteurs sans fil.

Il est logique de supposer que les AirPods Pro 2 arriveront dans les magasins à peu près en même temps que la série iPhone 14 cet automne. Apple devrait dévoiler les iPhones 2022 à la mi-septembre et les sortir d’ici la fin du mois. Le fait d’avoir les AirPods Pro 2 dans les magasins à peu près au même moment correspondrait aux estimations de lancement actuelles du T3/T4 2022.

Le modèle AirPods Pro actuel est sorti fin octobre 2019, bien après la date de sortie de l’iPhone 11. Il n’est pas inconcevable de voir un écart de trois ans entre les deux premières générations d’AirPods Pro. Comparativement, les AirPods ont été lancés à la mi-décembre 2016. Les AirPods 2 ont été abandonnés à la mi-mars 2019, suivis des AirPods 3 fin octobre 2021.