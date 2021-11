La date de sortie des AirPods Pro 2 pourrait avoir été révélée dans une nouvelle fuite

Apple serait en train de développer un ensemble d’AirPods Pro de deuxième génération. Les prochains écouteurs suivraient la sortie des AirPods 3 et de nouvelles fuites auraient pu révéler la date de sortie des AirPods Pro 2.

Mark Gurman, un journaliste de Bloomberg, ainsi que Ming-Chi Kuo, un analyste respecté d’Apple, ont déclaré que de nouveaux écouteurs haut de gamme seraient lancés en 2022. Aucun n’a cependant fourni de détails réels sur la fenêtre de sortie. Une nouvelle fuite aurait pu nous donner un indice, cependant.

La date de sortie des AirPods Pro 2 aurait pu fuir

Écouteurs sans fil AirPods Pro sur un comptoir. Source de l’image : Christian de Looper pour .

En juin, nous avons vu des rapports de l’utilisateur @FrontTron selon lesquels les AirPods Pro 2 sortiraient au deuxième trimestre de 2022. Maintenant, le responsable a révisé cette fuite d’origine pour dire que les AirPods Pro 2 sortiraient au troisième trimestre de 2022.

Le troisième trimestre pour Apple est généralement composé d’une fenêtre de 92 jours entre le 1er juillet et le 30 septembre (via MacRumors). Au cours des dernières années, Apple a généralement révélé et publié ses nouveaux modèles d’iPhone en septembre. Cela pourrait être le moment où il a également l’intention d’annoncer et de sortir son nouvel ensemble d’écouteurs haut de gamme. Les nouveaux iPhones sortent généralement entre le 11 et le 23 septembre. Nous pourrions assister à un lancement simultané avec l’iPhone 14.

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation de notre côté. Le record limité de @FrontTron avec des fuites a été précis jusqu’à présent. Mais cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas de changement sur celui-ci à l’avenir. La vérité est que nous ne le saurons pas avant qu’Apple n’annonce les nouveaux écouteurs, ainsi que leur date de sortie.

Le responsable des fuites a déclaré à MacRumors que la nouvelle fenêtre de lancement provenait de leurs sources dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Les prédictions précédentes utilisaient les mêmes sources. Ces rapports sont arrivés quelques jours avant que Kuo ne partage une prédiction similaire avec les investisseurs le 30 juin 2021.

AirPods Pro 2 pourrait être plus compact

Écouteurs et étui présumés AirPods Pro 2. Source de l’image : MacRumors

Nous avons également vu de nombreux rapports décrivant ce que nous pouvons attendre des nouveaux écouteurs haut de gamme. Apple devrait également rendre les AirPods Pro 2 plus compacts en enlevant la tige qui en dépasse. De plus, Apple peut donner aux écouteurs une forme plus arrondie, de sorte qu’ils s’intègrent mieux dans l’oreille.

Les AirPods Pro 2 pourraient également inclure des capteurs de mouvement mis à jour. Cela pourrait mettre davantage l’accent sur leurs capacités de suivi de la condition physique. Il existe également des rapports sur un boîtier de charge MagSafe résistant à l’eau IPX-4.