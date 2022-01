La date de sortie du casque Apple AR pourrait ne pas être avant la fin de 2022

Enfin, Apple pourrait enfin être prêt à présenter son premier casque de réalité mixte avant la fin de l’année. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a envoyé une note aux investisseurs cette semaine (via Patently Apple) dans laquelle il affirme que la société a reporté la date de sortie de son casque de réalité mixte à la fin de cette année. Il note également que des expéditions plus importantes seront lancées au premier trimestre 2023. Même si le casque arrive cette année, vous pourriez avoir du mal à en trouver un dans les magasins.

En octobre dernier, Kuo a suggéré dans une note distincte que les exigences de conception du premier casque AR/VR d’Apple seraient « beaucoup plus élevées que celles des produits concurrents ».

Cela pourrait entraîner des retards de production, avait-il affirmé à l’époque. Par conséquent, la production en série du visiocasque ne commencerait qu’au quatrième trimestre 2022. Auparavant, il avait prédit qu’Apple commencerait la production en série au deuxième trimestre de cette année.

De plus, la note de Kuo indique qu’Apple utilisera deux lentilles pancake 3P, ce qui devrait aider à réduire la taille et le poids du casque. Comme son nom l’indique, une lentille pancake est une lentille plate et mince, souvent de quelques centimètres de longueur. De nombreux casques VR populaires sont relativement volumineux et dépassent de quelques centimètres du visage de l’utilisateur. Apple veut apparemment un design plus compact pour son premier HMD.

Regard vers le reste de 2022

Quiconque a été à la recherche d’un nouvel iPad mini ces dernières semaines ne sera pas surpris d’apprendre que l’approvisionnement pourrait être un problème lors du lancement du casque de réalité mixte d’Apple cet automne.

Alors que le pire des problèmes de la chaîne d’approvisionnement semble avoir été résolu, la demande dépasse encore de loin l’offre de nombreux produits populaires. Quelle que soit la couleur que je choisis, Apple peut m’envoyer un iPad mini au plus tôt le 10 février. Le casque sera probablement beaucoup plus cher que le nouvel iPad mini, mais il y en aura encore moins.

Dimensionner la concurrence des casques

Si Apple atteint son objectif de sortie, 2022 sera une année très chargée pour l’espace AR/VR. Cette semaine, Sony a dévoilé le nom et les spécifications de sa nouvelle PlayStation VR2. Ce sera une avancée significative par rapport à l’appareil de première génération, avec 4K HDR, un champ de vision de 110 degrés et un rendu fovéal. Le PSVR2 sera évidemment plus axé sur les jeux que le produit d’Apple, mais il sera aussi probablement plus abordable.

En ce qui concerne le plus grand nom de la VR, il y a eu mercredi un important rapport concernant les plans VR de Meta. Selon The Information, Meta Platforms a interrompu le développement de son système d’exploitation qui alimenterait les futurs appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Le rapport indique que Meta a commencé le développement de sa plate-forme XROS en 2017 et a constitué une équipe de plus de 300 personnes. Meta n’arrêtera pas de travailler sur de nouveaux casques et lunettes, mais ils utiliseront vraisemblablement un système d’exploitation basé sur Android à la place. Meta a répondu peu de temps après pour dire qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter de travailler sur XROS.