La date de sortie du Galaxy S21 FE de Samsung pourrait avoir fuité

in

Le Galaxy S21 FE de Samsung est une race particulière de smartphone. D’une part, c’est un appareil que de nombreux fans de Samsung veulent, étant une variante moins chère des produits phares du Galaxy S21. D’un autre côté, ce n’est pas 2020. Samsung a appris de ses erreurs, et le Galaxy S21 a un bien meilleur prix d’entrée. Le Galaxy S21 de base est déjà une excellente alternative aux produits phares économiques. Et étant donné que la série S21 a presque un an, il y a de fortes chances que vous puissiez marquer beaucoup sur un Galaxy S21. Cela dit, les fans de Galaxy qui souhaitent acheter la Fan Edition doivent savoir que la date de sortie du Galaxy S21 FE a été divulguée. S’il est exact, un choix difficile vous attend.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,98 $ Vous économisez : 59,02 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’automne est toujours une période chargée pour les lancements de smartphones. Le dernier iPhone domine le mois de septembre, mais les produits phares Android concurrents des concurrents d’Apple ont tendance à arriver après cela. L’iPhone 13 sera la star du mois. Cependant, au moins trois autres produits phares d’Android arriveront dans les magasins peu de temps après l’iPhone 13.

Rumeur sur la date de sortie du Galaxy S21 FE

Le Galaxy S21 FE est l’un d’entre eux, et le téléphone Samsung aura une rude concurrence à battre.

Microsoft a déjà annoncé son événement Surface du 22 septembre, où il pourrait dévoiler le combiné Surface Duo de nouvelle génération. Séparément, Google organisera son propre événement presse à un moment donné en octobre, selon les dernières rumeurs. C’est là que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront officiellement lancés. Et la date de sortie des deux combinés a déjà été divulguée.

Autrefois annoncé pour être lancé aux côtés du Galaxy Z Fold 3 et du Flip 3, le Galaxy S21 FE a fait peur aux fans il y a quelques mois. Les fuites ont affirmé que Samsung avait reporté ou annulé le combiné. Le géant coréen a fourni peu de précisions dans un premier temps. Peu de temps après que ces rumeurs aient été diffusées sur le Web, il est devenu clair que le S21 FE ne ferait pas partie de l’événement Unpacked de la mi-août. Nous savons maintenant que la conférence de presse Fold and Flip s’est concentrée sur les nouveaux pliables Samsung.

Là encore, le Galaxy S21 FE, avec son prix plus abordable, pourrait avoir nui aux premières ventes de Fold 3 et Flip 3. Mais Samsung n’a pas annulé la variante S21 plus abordable.

La date de sortie du Galaxy S21 FE est le vendredi 29 octobre, par Front Page Tech. Le Galaxy S21 FE passerait en précommande quelques jours plus tôt, le 20 octobre.

Des rapports récents ont indiqué que Samsung dévoilerait le Galaxy S21 le 8 septembre, bien que Prosser affirme que ses sources n’ont pas de date d’annonce. Samsung n’a pas publié d’invitations à la presse pour un nouvel événement virtuel Unpacked.

La série Pixel 6 pourrait être lancée en même temps

Ce qui est intéressant à propos de cette rumeur sur la date de sortie du Galaxy S21, c’est que le même Prosser nous a donné des dates de précommande et de lancement pour la série Pixel 6 plus tôt cette semaine. Il a déclaré que les téléphones Pixel 6 arriveront dans les magasins le 28 octobre. Les précommandes de pixels commenceraient le 19 octobre.

Si ses dates de lancement sont exactes, le Pixel 6 et le Galaxy S21 FE s’affronteront fin octobre. Le Pixel 6 Pro pourrait être plus cher que le Galaxy S21 FE. Mais le Pixel 6 moins cher devrait donner au S21 FE une course pour l’argent.