La date de sortie du Galaxy S22 pourrait avoir été retardée en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement

Le Galaxy S22 est le téléphone phare le plus attendu du début de 2022, surtout compte tenu de la grande surprise de Samsung pour les fans de Note. Le modèle Galaxy S22 Ultra sera doté d’un design de type Note et d’un stylet intégré. Ainsi, le prochain Ultra devient de facto le Galaxy Note 22 de 2022. Les versions moins chères du Galaxy S22 devraient être tout aussi excitantes, d’autant plus que les rumeurs disent que les deux combinés seront dotés de conceptions en verre. Mais vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur le Galaxy S22 de votre choix. C’est parce que Samsung pourrait avoir retardé la date de sortie du Galaxy S22 de quelques jours, selon un éminent leaker.

Les premières rumeurs de lancement

L’année dernière, Samsung a dévoilé la série Galaxy S21 début janvier. C’était la première date de sortie de la série Galaxy S que nous ayons jamais vue. Traditionnellement, Samsung dévoile les nouveaux modèles Galaxy S avant l’événement Mobile World Congress de fin février à Barcelone, en Espagne. Cela a changé au cours des dernières années, alors que Samsung cherchait plus d’espace entre son produit phare Galaxy et tout le reste du MWC.

La pandémie de coronavirus a également modifié la façon dont les fournisseurs ont lancé de nouveaux appareils. Cela a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement, les plans de fabrication et la logistique d’expédition.

Pendant que Samsung « enquête » sur ma fuite de S22 Ultra… EXCLUSIF

Événement déballé pour S21 FE

4 janvier 2022

Pas de période de précommande

Disponible le 11 janvier 2022 Événement déballé pour la gamme S22

8 février 2022 à 10 h HE

Les précommandes commencent le jour même (2/8)

Disponible le 18 février 2022 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs – Jon Prosser (@jon_prosser) 6 novembre 2021

Dans cet esprit, nous nous attendions initialement à une date de sortie début janvier pour les téléphones Galaxy S22, conformément au calendrier de l’année dernière. Cela n’allait pas être le cas, selon des fuites précédentes. Jon Prosser a déclaré début novembre que la date de sortie du Galaxy S22 serait le 18 février ou 10 jours après la date de précommande du 8 février.

Selon les mêmes fuites, le Galaxy S21 FE arriverait début janvier.

Prosser est maintenant de retour avec des dates de sortie mises à jour pour la série Galaxy S22. Selon le YouTuber, les trois téléphones Galaxy S22 seront en précommande le 9 février, un jour plus tard que l’estimation initiale. Mais la date de sortie du Galaxy S22 a été repoussée d’une semaine. Nous sommes le 25 février, si les sources de Prosser sont exactes.

On me dit que les dates de la série Samsung Galaxy S22 ont été décalées 👇 La précommande est désormais prévue pour le 9 février 2022 La disponibilité générale est maintenant le 25 février 2022 Des sources citent un problème de chaîne d’approvisionnement assez important. – Jon Prosser (@jon_prosser) 21 décembre 2021

« Des sources citent un problème de chaîne d’approvisionnement assez important », a déclaré le responsable de la fuite, sans fournir de détails supplémentaires. Cependant, cela correspond à ce qui se passe dans l’ensemble de l’industrie ces jours-ci. Aucune entreprise n’est épargnée, pas même Apple, qui a fait d’énormes efforts pour s’assurer qu’elle pourrait fabriquer et expédier un nombre massif d’unités iPhone 13 cette année.

La date de sortie de la série Galaxy S22 pourrait être retardée, mais le Galaxy S21 FE sera lancé à temps. Prosser a déclaré que Samsung pourrait dévoiler la version moins chère du Galaxy S21 le 3 janvier, un jour plus tôt que prévu. La date de sortie reste en place pour le 11 janvier.

Comme d’habitude, il n’y a aucun moyen de confirmer ces dates divulguées. Mais les rumeurs sur le Galaxy S ont tendance à être exactes, en particulier de sources comme Prosser. Samsung commencera à annoncer ses événements de presse du début de 2022 assez tôt. Il ne s’agit pas seulement des événements Galaxy S21 FE et Galaxy S22 Unpacked, mais également de la conférence de presse du CES 2022. Plus nous approchons de février, plus les rumeurs de date de sortie du Galaxy S22 devraient être claires.