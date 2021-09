La date de sortie du Pixel 6 de Google pourrait avoir fuité

in

Une rumeur sauvage de Pixel 6 a dit il y a quelques jours que Google pourrait faire quelque chose de complètement inattendu cette année en ce qui concerne le lancement de Pixel 6. La rumeur prétendait que Google dévoilerait les Pixel 6 et Pixel 6 Pro juste avant la conférence de presse de l’iPhone 13. Cela suggérait que nous pourrions obtenir une date de sortie du Pixel 6 antérieure à la période habituelle d’octobre. Une nouvelle fuite indique que la date de l’événement Pixel 6 précédente ne peut pas être exacte. C’est parce que la série Pixel 6 arrivera dans les magasins fin octobre.

Nous avons expliqué plus tôt cette semaine que Google ne dévoilerait probablement pas un tout nouveau téléphone Pixel si proche de l’événement de lancement de l’iPhone d’Apple. Mais le coup est possible pendant la pandémie, car toutes ces conférences de presse sont virtuelles. Faire concurrencer le Pixel 6 à l’iPhone 13 pour attirer l’attention serait un coup audacieux de la part de Google. La société signalerait qu’elle a atteint une nouvelle phase et qu’elle veut réellement faire du Pixel l’alternative iPhone qu’elle pourrait être.

La nouvelle fuite de date de sortie du Pixel 6

C’est le Front Page Tech de Jon Prosser avec le nouveau rapport Pixel 6 qui nous donne en fait les dates de précommande et de sortie du combiné.

Le leaker proéminent fournit généralement des fuites Apple et iPhone. Il dit avoir vérifié auprès de sources si la date du lancement du Pixel 6 du 13 septembre est exacte, et il a des réponses.

Cette date du 13 septembre semble être fausse à ce stade. Ces sources ont déclaré que les précommandes de Pixel 6 et Pixel 6 Pro commenceront le mardi 19 octobre. Le lancement aura lieu le jeudi 28 octobre. Prosser précise que cette dernière est la date de sortie du Pixel 6. C’est à ce moment-là que le téléphone atteindra les consommateurs qui le précommanderont et se rendront dans les magasins de détail.

Si les informations de Prosser sont exactes, l’événement matériel Made by Google de Google pourrait être défini pour la mi-octobre, juste avant le début des précommandes du Pixel 6.

Attentes de la date de sortie de l’iPhone 13

Comme pour toute autre fuite, il n’y a aucun moyen de savoir si ces informations sur la date de sortie du Pixel 6 sont exactes. Mais Prosser a d’excellents antécédents en signalant des fuites d’iPhone et de Pixel.

Étant donné que Prosser n’a pas de date pour l’événement d’annonce du Pixel 6, nous ne pouvons pas exclure le plus fou des scénarios. Google pourrait dévoiler le Pixel 6 avant qu’Apple n’annonce l’iPhone 13. Et puis il pourrait commencer les précommandes un mois plus tard, l’appareil n’arrivant dans les magasins que le 28 octobre. Cela n’aurait pas beaucoup de sens de retarder autant les précommandes après un événement d’annonce.

Quant à l’événement iPhone 13, Apple pourrait bientôt annoncer la date de l’événement. Des rapports récents, y compris Prosser, ont affirmé qu’Apple organiserait la keynote virtuelle le 14 septembre. Les précommandes commenceront le 17 septembre et les téléphones arriveront dans les magasins le 24 septembre. Si ces dates sont exactes, l’invitation principale pourrait arriver dès la semaine prochaine.