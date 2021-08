La date de sortie du redémarrage d”Exorcist’ est révélée

Le redémarrage d’Exorcist récemment annoncé a eu des fans partout curieux de savoir quand il pourrait débuter, et maintenant une date de sortie a été révélée. Selon Date limite, le nouveau film Exorcist fera ses débuts le 13 octobre 2023. Le nouveau film sera une suite directe du film original de 1973 et lancera une nouvelle trilogie de films Exorcist.

L’Exorciste a été réalisé par William Friedkin et écrit par William Peter Blatty, basé sur un roman du même nom de 1971 qui a également été écrit par Blatty. Il raconte l’histoire d’une jeune fille nommée Regan (Linda Blair) qui devient possédée par un démon qui prétend être le diable mais se fait appeler Pazuzu. Deux prêtres catholiques romains, le père Damien Karras, SJ (Jason Miller) et le père Lankester Merrin (Max von Sydow) viennent effectuer un exorcisme, mais le démon se bat sans relâche, usant les deux hommes et rendant ce défi déjà difficile apparemment impossible. En plus de Blair, Miller et Von Sydow, le film met également en vedette Ellen Burstyn, Lee J. Cobb, Jack MacGowran et le prêtre de la vie réelle, le père Thomas Bermingham.

Le premier film de la trilogie de redémarrage de l’Exorciste sortira le 13 octobre 2023.https://t.co/sWHcJ5Yj5d pic.twitter.com/N6C6hAyxdc – . (@screenrant) 4 août 2021

L’Exorciste a eu toute une réputation depuis sa sortie, car sa production a été en proie à des circonstances controversées. Il y a au moins neuf décès liés au film, dont celui de MacGowran. Cependant, alors que L’Exorciste a été qualifié de film “maudit”, il est toujours acclamé par la critique et largement vénéré.

Il a été nominé dans 10 catégories à la 46e cérémonie des Oscars, remportant deux Oscars : Meilleur scénario – basé sur du matériel d’un autre support et Meilleur son. Il a également remporté quatre Golden Globes la même année: Meilleur film – Drame, Meilleure actrice dans un second rôle – Film pour Blair, Meilleur réalisateur – Film pour Freidkin et Meilleur scénario – Film pour Blatty. Il a également engendré quatre autres films ainsi qu’une série télévisée.

Le nouveau film verra Burstyn reprendre son rôle de Chris MacNeil, la mère de Regan, qui est recherchée par Leslie Odom Jr. (Hamilton) pour son aide avec son propre enfant possédé. Le premier nouveau film d’Exorcist est réalisé par David Gordon Green, qui a dirigé la trilogie de redémarrage d’Halloween pour Universal. L’histoire du nouveau film Exorcist a été développée par Scott Teems, Danny McBride et Green. Le script est également écrit par Green, avec Peter Sattler.