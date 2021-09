La date de sortie du Samsung Galaxy S21 FE pourrait être repoussée à fin octobre, en fait

Le Samsung Galaxy S21 FE a vu des tonnes de rumeurs autour de son lancement, dont une affirmant qu’il sortira le 8 septembre, alors qu’en est-il de plus ? Dernière affirmation : la date de sortie du téléphone sera le 29 octobre.

C’est ce que prétend le leaker Jon Prosser dans un tweet et sur Front Page Tech, notant que ses sources lui ont dit que le téléphone serait ouvert aux précommandes le 20 octobre et mis en vente le 29 octobre. Prosser a pris soin de noter qu’il ne l’a pas fait. ont encore une date d’annonce, et bien que la date de pré-commande soit une bonne estimation, Samsung pourrait choisir de dévoiler le téléphone plus tôt.

NOUVELLE EXCLUSIVITÉ : Samsung Galaxy S21 FE * ne sera pas lancé le 8 septembre, comme l’ont prétendu les rapports précédents. L’appareil arrivera * en fait * fin octobre. Consultez notre rapport ici 👇https://t.co/v8DEzhbSErSeptember 1, 2021

Qu’il s’agisse d’un événement ou d’une simple annonce en ligne, nous n’en avons aucune idée. La rumeur dit que le téléphone sera disponible avec des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, et les consommateurs peuvent choisir entre les teintes graphite, blanc, vert olive et lavande.

Oui, nous venons de voir Prosser prédire à peu près la même date du 28 octobre que la date de sortie de Google Pixel 6. Et bien qu’il y ait toujours une chance (même minime) que ses sources internes et ses informations confondent les deux téléphones, il se passe plus de choses dans le monde des téléphones qui pourraient aligner ces dates de sortie.

Tout d’abord, les rumeurs concernant les retards entourant le S21 FE, qui auraient pu être révélées lors de l’événement Samsung Unpacked du 11 août. Bien qu’il regorge d’autres révélations, comme le Samsung Galaxy Z Fold 3, le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Samsung Galaxy Watch 4, c’était aussi probablement la dernière occasion pour le fabricant de téléphones de révéler son produit phare abordable S21 Fan Edition (FE).

Le S21 FE n’a pas été lancé à ce moment-là, et des rumeurs ont suggéré que la pénurie mondiale de puces liée à Covid avait même conduit Samsung à annuler le téléphone uniquement pour reprendre la production – donc une date de sortie fin octobre, comme le suggère Prosser, pourrait avoir du sens.

Cela laisse le Google Pixel 6, mais même fin octobre, ce n’est pas hors de propos compte tenu de tous les téléphones Pixel précédents (et même de certains des derniers combinés Nexus) lancés à la mi-octobre. Étant donné que le Google Pixel 5a est sorti en août, il n’est pas trop tard pour voir un produit phare Google Pixel 6 quelques mois plus tard, imitant le calendrier de sortie de l’année dernière.

Et on ne peut qu’imaginer que Samsung et Google vont bien éviter de se lancer en septembre, alors qu’on s’attend à ce qu’Apple dévoile sa gamme iPhone 13.

Via Android Central