La date de sortie et la taille du fichier de Nickelodeon All-Star Brawl semblent révélées

Préparez-vous à gronder

par Liam Doolan il y a 17 minutes

Moins d’une semaine après avoir découvert que CatDog et April O’Neil rejoindraient la bataille dans le prochain combattant, La bagarre des étoiles Nickelodeon, la date de sortie du jeu et la taille du fichier pour la Nintendo Switch ont maintenant apparemment été révélées.

Selon une liste de l’eShop d’Amérique du Nord et le site Web de Nintendo, le jeu arrivera le mois prochain le 5 octobre. La version numérique sera au prix de 49,99 $ USD (ou votre équivalent régional) et la taille du fichier est d’environ 2,9 Go. Jusqu’à présent, 16 personnages ont été confirmés pour le jeu. En dehors des deux nouveaux ajouts, voici avec qui d’autre vous pourrez jouer :

Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles) Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles) Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys) Powdered Toast Man (Ren & Stimpy) SpongeBob SquarePants (SpongeBob SquarePants) Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants) Patrick Star (SpongeBob SquarePants) Obblina De vrais monstres) Lucy Loud (La maison bruyante) Lincoln Loud (La maison bruyante) Helga (Hey Arnold !) Reptar (Razmoket) Zim (Envahisseur Zim) Danny Phantom (Danny Phantom)

Parallèlement à cela, il y aura 20 niveaux thématiques et un support local et en ligne pour un maximum de quatre joueurs. Vous pouvez en savoir plus sur cette version à venir dans notre article précédent.

Allez-vous découvrir ce jeu quand il arrivera sur Nintendo Switch ? Dites-nous ci-dessous.

