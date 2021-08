La date de sortie et le gameplay de WWE 2K22 révélés dans le teaser de SummerSlam .

WWE 2K22 sortira en mars de l’année prochaine car 2K promet une toute nouvelle expérience pour les joueurs.

Le prochain volet de la franchise de lutte de longue date a mis du temps à arriver après que le studio a décidé de prendre un congé pour revigorer la série avec une refonte bien nécessaire.

Lors de l’événement SummerSlam de samedi soir, 2K a finalement confirmé la date de sortie du nouveau jeu et a révélé des séquences de gameplay mettant en vedette certaines des meilleures superstars de la WWE.

Et Metro.co.uk comprend que c’est le début de quelque chose de grand, avec une annonce complète comprenant la superstar de la couverture, les modes de jeu, les fonctionnalités et plus qui arriveront en janvier 2022.

Quant à la bande-annonce de ce soir, Rey Mysterio – que les fans avaient déjà vu lutter contre Cesaro dans un teaser publié plus tôt cette année – est apparu aux côtés de Rhea Ripley, Finn Balor, Bayley, Roman Reigns et Drew McIntyre.

Les adversaires du championnat de la WWE Bobby Lashley et Goldberg, ainsi que The Miz, Shinsuke Nakamura, Sheamus, Ricochet et Hall of Famer Kane étaient également présents.

Le titre promet aux fans des graphismes incroyables complétés par de nouvelles commandes et un moteur repensé, et les fans peuvent s’attendre à une expérience authentique et immersive alors que la franchise prend un véritable coup de fouet.

Comme si cela ne suffisait pas, 85% de la liste du jeu a subi une analyse faciale, de sorte que les joueurs se familiariseront avec des modèles de personnages mis à jour et extrêmement réalistes.

Les animations ont également fait l’objet d’une refonte, avec plus de 3 400 nouvelles capturées, ce qui suggère une expérience totalement différente de la dernière fois.

Cela est arrivé quelques jours après que 2K a révélé quelques clichés de premier aperçu d’Edge du jeu, montrant la superstar Rated R dans toute sa splendeur.

Bien sûr, les graphismes ne sont pas tout pour un jeu comme celui-ci, mais voir le Hall of Famer comme ça est suffisant pour vous enthousiasmer et suggérer que 2K va tout faire avec le prochain titre.

Vivement 2022 !

