La date de sortie et les spécifications du nouveau POCO M4 sont divulguées | La technologie

Le POCO M4 pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu et plusieurs de ses spécifications clés ont été divulguées, ainsi qu’une date de présentation possible.

Nous sommes déjà en 2022 et la course est lancée pour rencontrer les terminaux qui peupleront les poches des utilisateurs au cours des prochaines années. Ce premier mois de l’année plusieurs lancements importants sont attendus et qui donneront le ton pour le reste des entreprises au cours des mois suivants.

Bien sûr, bien que nous ayons déjà des présentations au coin de la rue; Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire écho aux fuites et aux rumeurs d’appareils qui n’étaient pas encore sur notre radar. Alors voyons tout ce qui a été divulgué et la date de présentation possible à laquelle il serait diffusé dans le monde.

La première chose, la date de présentation n’est pas encore fixée et ce qui a été dit c’est que on a pu le voir début février cette année. Sous le capot du POCO M4, nous avons pu trouver un processeur signé MediaTek, bien qu’il n’y en ait pas de spécifique qui ait été commenté.

Une autre des spécifications qui a été divulguée est le taux de rafraîchissement qui accompagnerait votre écran, tout indique que ce serait 90 Hz. Bien entendu, la technologie de dalle attendue est LCD. POCO pourrait miser sur des dalles AMOLED pour proposer de vrais noirs et des couleurs plus vives.

Avec une connexion 5G et un excellent écran, le nouveau mobile de POCO deviendra l’un des meilleurs téléphones bon marché pour 2022.

Dans la section caméras, l’arrière du POCO M4 aurait une combinaison de trois capteurs : 64 mégapixels principal, 8 mégapixels secondaire et 2 mégapixels troisième. L’appareil photo destiné aux selfies serait encore un mystère pour les utilisateurs et nous le saurons peut-être dans les fuites suivantes.

Étant un appareil lancé en 2022, on s’attendrait à ce qu’il arrive avec la dernière version d’Android, mais Il semble que POCO miserait sur MIUI 12.5 et Android 11 comme système d’exploitation dans votre nouveau terminal. Nous serons attentifs à connaître les dernières rumeurs concernant cet appareil.