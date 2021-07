La date de sortie, le boîtier de retour et la bande-annonce .

in

Netflix vient de sortir la bande-annonce de The Kissing Booth 3, ce qui signifie que nous touchons à la fin de l’histoire d’amour d’Elle et Noah.

L’année dernière, Netflix nous a offert un extrait du troisième film, mais la dernière bande-annonce complète nous montre un aperçu des dilemmes auxquels Elle est confrontée dans le dernier film de la série. Elle doit décider où elle veut aller à l’université, équilibrer son amitié avec Lee et maintenir sa relation avec Noah.

Quelle est la date de sortie de The Kissing Booth 3 ?

Le troisième film sortira le 11 août. Netflix a confirmé le troisième film peu de temps après la sortie de The Kissing Booth 2 en juillet dernier. Cela fera donc un peu plus d’un an que le deuxième film est sorti.

Le film va-t-il être basé sur un livre comme les deux premiers ?

Nous savons donc que les deux premiers films Kissing Booth de la trilogie étaient basés sur des livres. Mais les gens ont spéculé que ce n’était pas le cas pour le troisième film parce que le livre The Kissing Booth 3: One Last Time sort en pré-commande le lendemain de la sortie du film sur Netflix.

Cette fois-ci, nous nous attendons à ce qu’Elle soit confrontée à la décision d’aller à Berkeley et d’être avec son meilleur ami Lee. Ou, allez à Harvard et soyez proche de son petit ami Noah.

Le deuxième film s’est terminé avec Elle s’étant réconciliée avec la nouvelle amie britannique de Noah, Chloé, après avoir trouvé une boucle d’oreille sous le lit de Noah. Et Lee a réussi à reconquérir sa petite amie, Rachel. Les deux couples étaient donc toujours ensemble à la fin de la suite. Oh, et tu te souviens de ce gars, Marco ? Qui Elle a embrassé ? Il est de retour et la rumeur dit qu’il a toujours des sentiments pour Elle.

Taylor Perez a confirmé qu’il voulait “justice pour Marco” en ce qui concerne sa relation avec Elle. On peut donc s’attendre à un drame relationnel entre Elle et Noah.

Regardez la bande-annonce de The Kissing Booth 3 sur Netflix ici :

Kissing Booth 3 sera disponible sur Netflix à partir du 11 août. Pour toutes les dernières nouvelles, drames et mèmes Netflix, comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Image caractéristique avec l’aimable autorisation de Netflix.