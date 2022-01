La date de sortie « Must-Watch » de Sol Cresta de Platinum a été reportée en raison de problèmes techniques

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mettre à jour [Tue 11th Jan, 2022 05:30 GMT]: Si vous vous demandiez ce qui est arrivé à Platinum Sol Cresta diffusion qui devait être diffusée sur YouTube le week-end dernier, elle a été reportée.

C’est apparemment dû à des « difficultés techniques » avec les équipements de streaming et une nouvelle date de diffusion sera organisée prochainement. En attendant, la société a rassuré les fans, le développement de Sol Cresta « se passe très bien ».

En raison de difficultés techniques avec notre équipement de streaming, nous avons reporté le flux « SOL CRESTA Release Date Forum » du 7 janvier. Nous annoncerons la nouvelle heure une fois qu’elle sera corrigée et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Le développement de #SOLCREST en lui-même se déroule très bien ! https://t.co/DrA2ybjHFX pic.twitter.com/MZrtm09YoL – PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 7 janvier 2022

Histoire originale [Thu 6th Jan, 2022 04:30 GMT]: Shmup de platine Sol Cresta a subi un retard de dernière minute vers la fin de 2021 – avec Hideki Kamiya annonçant qu’un lancement le 9 décembre ne serait plus possible.

L’équipe a expliqué comment le jeu avait besoin de plus de temps de développement et espérait que les fans comprendraient. Maintenant, quelques mois plus tard, Platinum a annoncé qu’il organiserait une diffusion en direct spéciale plus tard cette semaine, les 7 et 8 janvier (selon votre emplacement) pour partager des informations sur la date de sortie.

INFO FLASH✨

Pour tous ceux qui attendent ces informations sur les données de sortie de #SOLCREST, nous diffuserons la révélation EN DIRECT ! Connectez-vous à notre forum sur la date de sortie de SOL CRESTA le 7 janvier à 19 h 00 HNP/22 h 00 HNE ! https://t.co/Ld4mnDdSMa Nous aurons également un cadeau pour les téléspectateurs, alors ne le manquez pas ! pic.twitter.com/2cNsoWhJIe – PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 6 janvier 2022

Comme indiqué ci-dessus, il y aura également d’autres nouvelles annonces et même un cadeau pour les téléspectateurs. Alors définitivement, connectez-vous car c’est apparemment un « incontournable » pour tous ceux qui sont enthousiastes à l’idée de la sortie de Sol Cresta.

Avez-vous hâte de mettre la main sur ce jeu ? Laissez un commentaire ci-dessous.