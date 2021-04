La date des funérailles du prince Philip a fuité sur le site Web No10 dans une erreur de Whitehall – rapidement supprimée Politique | Nouvelles

Prince Philip: les foules se rassemblent au palais de Buckingham après la mort

Le site officiel No10 a accidentellement donné la date des funérailles dans une erreur apparente en ligne. Les responsables de Whitehall avaient déclaré à Express.co.uk qu’aucune information concernant les arrangements funéraires ne serait publiée par Downing Street et proviendrait plutôt du palais de Buckingham.

Cependant, malgré les plans pour le palais de faire toutes les annonces sur les funérailles, une déclaration suite à la mort du prince sur le site Web gov.uk, a déclaré: “Le 9 avril 2021, le palais de Buckingham a annoncé la mort de Son Altesse Royale le Duc d’Édimbourg.

«A partir de cette date, une période de deuil national a commencé et se poursuivra pendant huit jours jusqu’au matin des funérailles.

“Pendant ce temps, le gouvernement publiera des directives à l’intention du public, des organisations et des entreprises pour observer la période de deuil.”

L’information, qui placerait la date des funérailles comme étant le 17 avril, a depuis été supprimée.

Les funérailles du prince Philip auront lieu samedi prochain selon une fuite (Image: GETTY)

L’annonce de No10 se lit simplement: “Le 9 avril 2021, le palais de Buckingham a annoncé la mort de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg.”

La publication des informations sur le site Web gov.uk semble avoir accidentellement fait une annonce devant la maison royale.

Le College of Arms, qui donne des conseils sur le vol des drapeaux au Royaume-Uni au nom de la famille royale, a également révélé des détails sur les plans funéraires avant le palais.

Le groupe utilise également une adresse Web gov.uk et a informé le public qu’il n’y aurait pas de funérailles d’État pour le duc.

Dans une information qui a maintenant été supprimée, la page Web indiquait: «Les funérailles ne seront pas des funérailles d’État et ne seront pas précédées d’un mensonge dans l’État.

«Le corps de Son Altesse Royale reposera au château de Windsor avant les funérailles à la chapelle St George.

Une page gov.uk a maintenant supprimé les informations révélant les détails des funérailles (Image: GOV.UK)

“Ceci est conforme à la coutume et aux souhaits de Son Altesse Royale.”

Les informations sur de tels plans n’ont pas encore été officiellement annoncées par la famille royale.

Dans un communiqué publié à la suite des détails divulgués, le palais a déclaré que les plans exacts des funérailles étaient toujours “envisagés” par la reine.

Il a déclaré: «Pendant la pandémie de coronavirus, et à la lumière des conseils actuels du gouvernement et des directives de distanciation sociale, des arrangements funéraires et cérémoniels modifiés pour Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg sont envisagés par Sa Majesté la Reine.

Prince Philip: retour sur les événements clés de la vie de Duke

“Les détails seront confirmés en temps voulu.”

Le palais a également utilisé cette déclaration pour exhorter les membres du public à ne pas laisser d’hommages floraux au duc d’Édimbourg dans les résidences royales pour empêcher la formation de foules pendant la pandémie.

Il a demandé à ceux qui souhaitaient présenter leurs respects de laisser un message de condoléances sur une page Web dédiée à royal.uk.

“Il n’y a pas d’arrangement officiel pour faire des dons à la mémoire du duc d’Édimbourg”, a déclaré un porte-parole.

“Cependant, les membres du public qui souhaitent faire un don en hommage à Son Altesse Royale sont encouragés à donner à une œuvre de bienfaisance de leur choix ou à l’une des œuvres de bienfaisance ou organisations que le duc d’Édimbourg a soutenues dans ses fonctions publiques.

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans ce matin (Image: PA)

«Au cours de sa vie, le duc d’Édimbourg a été patron ou président de quelque 992 organisations, avec des intérêts particuliers dans la recherche et le développement scientifiques et technologiques, l’industrie, le bien-être des jeunes, la conservation et l’environnement et l’encouragement du sport. “

Le gouvernement a également averti les gens de continuer à suivre les règles sur les coronavirus à la suite de la mort de Philip vendredi matin et de ne pas se rassembler au palais de Buckingham ou au château de Windsor.

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: «Bien que ce soit une période extrêmement difficile pour beaucoup, nous demandons au public de ne pas se rassembler dans les résidences royales et de continuer à suivre les conseils de santé publique, en particulier pour éviter de se réunir en grands groupes et minimiser les déplacements.

“Nous soutenons la maison royale en demandant que des hommages floraux ne soient pas déposés dans les résidences royales en ce moment.”