La date des Game Awards 2021, des fuites et révèlent des prédictions

La date et l’heure de début des Game Awards 2021 sont presque là et il y a un tas de fuites douteuses et de prédictions de révélations passionnantes en ligne.

L’événement annuel de Geoff Keighley est l’équivalent du jeu vidéo aux Oscars du cinéma. Cependant, au lieu de simplement regarder les célébrités agir plus importantes qu’elles ne le sont, l’événement des jeux vidéo comprend des bandes-annonces et des révélations passionnantes.

Vous devez malheureusement passer des moments effrayants et des discours gagnants, mais les révélations sont généralement une bonne compensation.

Les Game Awards 2021 | Bande-annonce Hype « Juste ici »

BridTV

7078

Les Game Awards 2021 | Bande-annonce Hype « Juste ici »

915803

915803

centre

13872

Quand sont les Game Awards 2021 ?

La date et l’heure de début des Game Awards 2021 sont 17h00 PT et 20h00 HE le 9 décembre, ainsi que 01h00 GMT le 10 décembre.

Toutes ces heures sont confirmées sur le site de l’événement. Quant à savoir comment le regarder en direct, vous pourrez le voir sur la chaîne YouTube officielle de l’événement.

De plus, de nombreuses personnalités du jeu le diffuseront probablement en direct sur YouTube également. C’est une bonne alternative si vous souhaitez regarder l’événement avec eux pour entendre leurs réactions au lieu de le regarder par vous-même.

Fuite des Game Awards 2021

Il y a plusieurs fuites douteuses pour des révélations qui pourraient se produire aux Game Awards 2021.

Avant de parler de ce qui sera à l’événement, une rumeur prétend que la révélation du très attendu Bioshock 4 a été retardée. L’affiche dit qu’elle sera révélée et publiée au deuxième trimestre 2022, et ils affirment que leur source inclut Colin Moriarty.

Une fuite plus douteuse tirée de Reddit prétend qu’un énorme catalogue de jeux sera présent et que certains des plus grands noms de cette liste sont les suivants :

Wolf Among Us 2 Cyberpunk 2077 DLC Last of Us Remaster Bayonetta 3 Sly Cooper Resident Evil 8 DLC

Il est possible que certaines des choses de la liste deviennent réalité car le DLC Resident Evil 8 est en cours de développement et Wolf Among Us 2 a été annoncé en 2019.

Cependant, le DLC Cyberpunk 2077 ne devrait pas se produire car les mises à niveau de nouvelle génération n’ont pas encore été publiées. Un remake de Last of Us a été évoqué et un initié affirme qu’un nouveau Sly Cooper est en cours de développement. Cependant, ceux-ci seraient probablement révélés lors d’un état des lieux.

Les jeux Sony seront présents à l’événement, mais ils conservent généralement les grandes révélations pour State of Play.

Révéler les prédictions

L’une de nos prédictions les plus sûres pour les Game Awards 2021 est une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Poudlard Legacy sans date de sortie.

Nous espérons également que Wolf Among Us 2 refait surface enfin. C’était une non-présentation au VGA 2020, mais il n’a pas été annulé malgré sa disparition de la surface de la Terre. Une nouvelle bande-annonce de 2 minutes avec une date/fenêtre de sortie serait magnifique.

Gotham Knights pourrait également être présent à l’événement, car d’autres nouvelles ont été annoncées au cours des prochaines semaines après DC Fandome. Quant à Suicide Squad, il pourrait aussi être à la vitrine comme dans la bande-annonce hype. Une date de sortie pour Gotham Knights serait bien tandis que le gameplay réel de Suicide Squad serait formidable.

Une prédiction plus lamentable de la nôtre est la révélation de Kingdom Come Deliverance 2. Peu de choses ont été rapportées sur le jeu à part mo-cap, mais cela a d’abord été spéculé pour l’E3 2021, ce qui ne s’est évidemment pas produit.

Les fans de Silent Hill attendent désespérément qu’un nouveau jeu soit annoncé, mais nous parions que cela ne se produira pas. Un jeu qui pourrait être révélé est peut-être le mobile Call of Duty Warzone divulgué.

Nous ne pensons pas que Bioshock 4 sera à l’événement (malgré nos souhaits) et Dragon Age 4 ne sera pas non plus à la vitrine. Mass Effect non plus.

Marvel’s Avengers pourrait être présent pour annoncer la fuite de She-Hulk pour 2022 et Sonic Frontier a été taquiné. Quant à Cyberpunk 2077, tout ce que nous pouvons imaginer est une bande-annonce pour les mises à niveau de nouvelle génération avec un DLC gratuit affiché.

Alors que nos prédictions sont relativement apprivoisées avec les deux plus improbables, Geoff Keighley a au moins taquiné quatre ou cinq annonces à égalité avec Elden Ring.

APPEL DU DEVOIR: Heure de sortie de la carte Warzone Pacific et comment obtenir un accès anticipé

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de la campagne Halo Infinite pour laquelle vous pouvez jouer sur Game Pass