La date du procès 2022 fixée pour Reggie Fowler, le « banquier fantôme » de Tether

in

6 août 2021 10:37 UTC

| Actualisé:

6 août 2021 à 10:37 UTC

Par Clark

L’ancien propriétaire de l’équipe de la NFL et opérateur présumé de la «banque fantôme» Reggie Fowler n’est engagé dans aucune négociation de plaidoyer et le procès contre lui est sur le point de commencer au début de l’année prochaine.

Une date de procès en 2022 a été fixée pour l’ancien propriétaire de l’équipe de la NFL et prétendu “banquier fantôme” Reggie Fowler.

Fowler est l’opérateur présumé de la banque fantôme du secteur de la cryptographie, Crypto Capital, qui était au centre des divergences d’opinion dans le procès contre IFinex Inc – la société mère de l’échange de crypto Bitfinex et de l’émetteur de stablecoin Tether.

Selon des documents judiciaires du 4 août, le juge du tribunal de district américain du district sud de New York, Saint Andrew Carter, a fixé une date de sélection du jury et de procès au 14 février 2022, qui est susceptible de varier en fonction des futures restrictions liées à la pandémie.

Les procureurs américains affirment que Fowler a fourni des services de transfert d’argent non autorisés à de nombreuses sociétés de cryptographie, aux côtés de la fraude bancaire, et des fonds de lavation au nom des cartels de la drogue colombiens.

Une affaire contre Bitfinex et Tether, dans laquelle IFinex était soupçonné d’avoir mélangé des fonds entre les 2 sociétés pour cacher une perte de 850 millions de dollars subie par Bitfinex dans ses relations avec Crypto Capital, a été réglée en février de cette année. Les sociétés ont été condamnées à payer 18,5 millions de dollars de pénalités civiles et à terminer leurs transactions à New York.

Les régulateurs scrutent les réserves de papier commercial de Tether: contrôleur de la monnaie

Cependant, l’affaire contre Fowler reste en cours lorsqu’il a rejeté un accord de plaidoyer de culpabilité qui aurait pu laisser l’ancien capitaliste de la NFL sur le crochet pour 371 millions de dollars. Le chiffre aurait soutenu les revenus qu’il a générés de ses crimes présumés.

L’avocate fédérale américaine Audrey Strauss a rendu public dans les documents que “les parties ne sont pas actuellement engagées dans des négociations de plaidoyer et ne prévoient pas de reprendre les négociations”, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il y ait un règlement comme dans le cas d’IFinex.

Clark

Chef de la technologie.