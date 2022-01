La date du procès du procès de la WWE 2K concernant les tatouages ​​de Randy Orton a encore été retardée

Arrêtez-moi si vous avez entendu celui-ci, mais le procès concernant les tatouages ​​​​de Randy Orton apparaissant dans la série WWE 2K a été retardé (oui, encore une fois). PWinsider rapporte que le procès, qui se déroule devant le tribunal de district américain du district sud de l’Illinois (East St. Louis), a été repoussé une fois de plus après que le juge dans l’affaire a statué que l’augmentation de la variante Omicron de COVID-19 signifiait que « un jury ne peut pas être formé en toute sécurité et le procès ne peut pas se dérouler comme prévu actuellement ».

Il s’agit du dernier retard dans ce procès de longue durée, qui a été initialement déposé en avril 2018 par la tatoueuse Catherine Alexander contre la WWE, Take-Two Interactive Software, Inc., 2K Games, Inc., 2K Sports, Inc., Visual Concepts Entertainment, Yuke’s Co., Ltd. et Yuke’s LA Inc. Alexander allègue qu’elle détient les marques de commerce de tous les designs originaux de son travail sur Orton et n’a jamais autorisé les défendeurs à les recréer dans les jeux vidéo.

Le procès a été retardé à plusieurs reprises pour diverses raisons. Le procès devait débuter le 31 janvier avant le dernier report. Une nouvelle date de trail sera fixée le 19 janvier suite à une conférence entre les parties.

Un juge a statué en septembre de l’année dernière que la WWE et Take-Two avaient copié cinq des conceptions originales d’Alexander sur lesquelles elle détient des marques valides, mais a refusé un jugement sommaire pour Alexander, renvoyant l’affaire à un procès devant jury.