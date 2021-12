La date du procès est fixée au mois prochain dans le procès WWE 2K sur les tatouages ​​de Randy Orton

Le procès de longue date concernant les tatouages ​​​​de Randy Orton dans WWE 2K devrait être jugé le mois prochain. Comme le rapporte PWInsider, le procès intenté par la tatoueuse Catherine Alexander contre la WWE, Take-Two Interactive Software, Inc., 2K Games, Inc., 2K Sports, Inc., Visual Concepts Entertainment, Yuke’s Co., Ltd. et Yuke’s LA Inc. . a une date de procès pour le 31 janvier 2022.

Le procès a été initialement déposé en avril 2018 et allègue qu’Alexander possède toutes les conceptions originales de son travail sur Orton. Elle allègue qu’elle n’a jamais donné aux défendeurs la permission de les recréer dans les jeux vidéo et qu’ils violent donc ses droits d’auteur.

Le procès a été reporté à plusieurs reprises au cours des dernières années pour diverses raisons, dont bien sûr la pandémie. Un juge a statué en septembre de l’année dernière que la WWE et Take-Two avaient copié cinq des conceptions originales d’Alexander sur lesquelles elle détient des marques valides, mais a refusé un jugement sommaire pour Alexander, renvoyant l’affaire à un procès devant jury.