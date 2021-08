La date exacte de l’expiration de l’accord avec la WWE d’Adam Cole révélée alors qu’AEW devrait chasser l’ancienne star de NXT

in

Tout le monde savait que le contrat d’Adam Cole se terminait après NXT TakeOver 36, mais quand exactement est-il un agent libre ?

PWInsider a rapporté lundi que l’ancien leader de l’ère incontestée était désormais un agent libre, mais Fightful Select a démenti cette déclaration.

Adam Cole est un homme que les fans veulent désespérément voir sur la liste principale, mais ils n’en auront peut-être pas l’occasion maintenant

Il s’avère que Cole n’est pas encore un agent libre ; son dernier jour en tant que lutteur de la WWE – du moins dans le cadre de son contrat actuel – est vendredi.

PWInsider finirait par retirer son histoire et corroborer celle de Fightful.

Cole sera joueur autonome après vendredi et il n’a pas à s’inquiéter d’une clause de non-concurrence.

On pense que Cole signera avec la WWE et passera à la liste principale – RAW ou SmackDown – ou il signera avec AEW.

Cole [right, center] avec les vice-présidents exécutifs d’AEW, The Young Bucks et Kenny Omega

Le président de la WWE, Vince McMahon, a rencontré Cole lors d’un spectacle à SmackDown il y a deux semaines et il pourrait bien avoir son dernier lancer de dés avec le grappler cette semaine à SmackDown ou avant.

Cole, 32 ans, est le champion NXT le plus ancien de tous les temps, mais il est entendu que McMahon souhaite une refonte complète du processus de développement et de développement de NXT.

AEW vient de faire ses débuts avec CM Punk et c’est très probablement le cas. la société de lutte la plus en vogue de la planète en ce moment, certainement en termes d’élan.

Cole a beaucoup d’incitations à y aller. C’est probablement de l’argent comparable à ce qu’il a gagné dans NXT, sa partenaire dans la vie réelle Britt Baker est là et il est un ancien membre du Bullet Club avec le reste de The Elite qui sont maintenant vice-présidents exécutifs d’AEW.

Cole est sur le point d’être l’agent libre le plus chaud de la lutte à moins que la WWE ne l’arrête à la onzième heure

Ce serait certainement compréhensible si Cole allait à AEW, mais la WWE est toujours le plus gros poisson et ils ont le plus d’argent.

Si Vince McMahon voulait vraiment faire une offre sérieuse à Cole et lui présenter de grands projets, il ne peut être exclu que Cole reste. Mais, ce sont des hypothèses à ce stade.

Cole a eu son dernier match à NXT à NXT TakeOver 36 dans un effort perdu contre l’ancien compagnon d’écurie Kyle O’Reilly.

