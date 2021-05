La date inconnue de Meghan Markle et du prince Harry au supermarché

Il a dit qu’avant leur engagement en 2017, Meghan devait trouver comment créer des stratégies pour passer inaperçues parmi les paparazzi et a expliqué en détail qu’ils avaient autrefois Date inconnue dans un supermarché de Londres.

Lors de leur rencontre, ils ont tous deux fait semblant de ne pas se connaître et ils portaient des vêtements avec lesquels ils réussissaient à se faire passer pour de simples mortels. «Nous nous sommes envoyés des textos de l’autre côté, pendant que les gens me regardaient et me lançaient tous ces regards étranges et me disaient ‘bonjour’ ou peu importe … C’était bien, avec la casquette de baseball, regardant le sol, essayant de partir incognito, »expliqua Harry.