La date limite approche pour le paiement de 1 400 $

Maintenant que le dernier mois de 2021 est arrivé, une année sans précédent d’envoi de milliards de dollars aux Américains sous forme de paiements de relance touche enfin à sa fin. Des dizaines de millions d’Américains ont reçu jusqu’à huit paiements, et peut-être même plus, grâce aux six chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants. Plus un troisième paiement du gouvernement fédéral, ainsi que des paiements envoyés au niveau des États dans de nombreuses régions des États-Unis. Dans ce sens, le mois de décembre sera particulièrement marquant pour de nombreux Américains. Parce qu’à un moment donné ce mois-ci, beaucoup d’entre eux obtiendront ce qui pourrait être considéré comme un quatrième chèque de relance. Et nous avons tous les détails ci-dessous.

Quatrième contrôle de relance à venir

Pour certaines personnes, cela signifie un contrôle de relance assez important. Beaucoup plus important que la plupart des paiements de crédit d’impôt pour enfants versés ce mois-ci, en fait.

Pour être sûr, la plupart des destinataires du 15 décembre recevront le même montant que lors des cinq derniers chèques. Ils totaliseront quelques centaines de dollars par enfant admissible, en d’autres termes. Pendant ce temps, certaines familles commencent tout juste à recevoir ces chèques. Si c’est vous, et si vous vous êtes inscrit avant le 15 novembre ? L’IRS va en fait vous envoyer une sorte de contrôle de rattrapage en décembre.

Cela signifie que ce qui a pris six chèques aux autres familles pour recevoir un paiement forfaitaire pour les retardataires en décembre. Certains de ces chèques totalisant jusqu’à 1 800 $ par enfant admissible. Et ce n’est pas la seule façon pour quelqu’un d’obtenir un quatrième chèque de relance dans les semaines à venir.

Paiements dans des états spécifiques, plus un rappel supplémentaire

Comme indiqué ci-dessus, les États individuels font également leur propre chose (indépendamment du gouvernement fédéral). Cela inclut des États comme le Maine qui envoient des chèques aux résidents. Dans cet État, un paiement unique d’une valeur de 285 $ va à plus de 500 000 résidents. Ces chèques sont émis par vagues jusqu’à la fin de l’année.

En Californie, où le Golden State Stimulus II verse aux résidents jusqu’à 1 100 $, c’est une histoire similaire.

Pendant ce temps, la fin décembre marque également la fin de ce que l’on appelle les paiements « plus-up ». Fondamentalement, l’IRS les décrit comme des « paiements supplémentaires pour les personnes qui…

Les paiements majorés pourraient également inclure une situation où le revenu d’une personne a glissé en 2020 par rapport à 2019, ou une personne avait un nouvel enfant ou une personne à charge figurant sur sa dernière déclaration de revenus, entre autres situations.

Plus de chèques en 2022 ?

Encore une fois, tout ce que nous avons noté ci-dessus représente ce que nous savons avec certitude. Une sorte de fin, si vous voulez, des paiements de relance qui se produisent en décembre.

Ce que nous ne savons pas encore avec certitude, c’est ce qui, le cas échéant, se produira l’année prochaine dans ce sens. Le Sénat n’a pas encore pris de décision définitive sur la législation Build Back Better du président Biden. Entre autres choses, il prolonge l’expansion du crédit d’impôt pour enfants tout au long de 2022. Cela signifie que 12 autres chèques de relance mensuels pourraient être en route – en fonction du vote Build Back Better, bien sûr.