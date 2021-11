La date limite clé approche si vous voulez un nouveau chèque de relance le mois prochain

La dernière occasion approche à grands pas pour les familles de bénéficier, si elles ne l’ont pas encore fait, de l’une des mesures les plus extraordinaires que le gouvernement fédéral ait prises en réponse à l’impact financier de la pandémie de coronavirus. Pour tous ceux qui n’ont pas encore commencé à obtenir les chèques mensuels du crédit d’impôt pour enfants en 2021 pour une raison quelconque, le temps presse pour le faire.

Pour rappel, la loi de relance massive de 1,9 billion de dollars que le président Biden a signée plus tôt cette année n’a pas seulement financé un troisième chèque de relance (pour 1 400 dollars). Il a également élargi temporairement le crédit d’impôt pour enfants. Normalement, cette prestation est versée sous forme de crédit d’impôt lorsque les parents d’enfants admissibles produisent leur déclaration de revenus fédérale. Mais à cause de la crise du COVID-19, les législateurs ont fait preuve de créativité pour structurer une augmentation temporaire. La moitié de cette augmentation a été versée sous forme d’avance, répartie sur six chèques cette année entre juillet et décembre.

Date limite importante de l’IRS

L’extérieur du bâtiment du siège de l’IRS est montré. Source de l’image : Pamela Au/Adobe

Certaines familles admissibles, pour diverses raisons, n’ont encore commencé à recevoir aucun des six chèques. Si ce groupe vous inclut, voici ce que vous devez faire si vous souhaitez obtenir ce paiement anticipé de l’IRS avant la fin de 2021.

Visitez GetCTC.org et inscrivez-vous pour le crédit d’impôt amélioré avant le 15 novembre. Ce site a été développé par le Département du Trésor et Code for America, et il s’adresse aux familles qui ont des enfants éligibles mais qui n’ont pas encore reçu les chèques automatiquement.

Ces familles qui se dépêchent et s’inscrivent ? Ils recevront, d’un seul coup, l’argent que tout le monde a reçu, réparti sur les six mensualités. De plus, cet argent viendra pour ces destinataires de dernière minute dès le mois prochain, en décembre.

Calendrier du crédit d’impôt pour enfants 2021

En ce qui concerne le calendrier des paiements restants du crédit d’impôt pour enfants, il reste deux chèques réguliers en 2021.

Le premier arrive dans moins d’une semaine, le lundi 15 novembre. Après cela, un dernier chèque arrive exactement un mois plus tard, le 15 décembre. Et après décembre, il y a aussi un avantage compagnon à venir en 2022.

N’oubliez pas que les six chèques de cette année n’étaient que des acomptes partiels. Le reste du crédit d’impôt d’une famille viendra l’année prochaine lorsqu’elle produira sa déclaration de revenus fédérale. Ce crédit d’impôt l’année prochaine devrait être égal aux six chèques que la famille a reçus cette année. Et il pourrait aussi y avoir encore de bonnes nouvelles au-delà de cela.

L’administration Biden fait pression pour une prolongation d’un an de l’extension du crédit d’impôt pour enfants. Si le Congrès est d’accord ? Ensuite, nous verrons tout cela se dérouler l’année prochaine, avec une autre année de ces chèques mensuels. Mais les détails ne sont pas encore définitifs, car le Congrès travaille toujours à ce sujet dans le cadre d’un projet de loi plus large.