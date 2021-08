La date limite de candidature est prolongée pour les examens CA Foundation de décembre 2021; vérifier les nouveaux détails

in

L’annonce est intervenue alors que les étudiants ne pouvaient pas se présenter au calendrier des examens le 24 juillet en raison des conditions météorologiques (Photo: IE)

La date limite d’inscription à l’examen ICAI CA Foundation 2021 qui devait avoir lieu lors de la session de décembre a été prolongée par l’Institute of Chartered Accountants of India. Le site officiel de l’institut a également publié un avis à ce sujet sur icai.org.

Les candidats inscrits peuvent désormais s’inscrire à l’examen de base de décembre de l’ICAI CA jusqu’au 16 août. Les candidats, cependant, devront envoyer leurs feuilles de notes d’examen de classe 12 au secrétaire supplémentaire, département des examens de l’institut avant le 10 septembre.

Auparavant, une disposition spéciale avait également été fournie par l’institut pour les aspirants CA dans certaines villes du Maharashtra. Les personnes touchées par les inondations peuvent se présenter aux examens à une date ultérieure. L’annonce est intervenue alors que les étudiants ne pouvaient pas se présenter au calendrier des examens le 24 juillet en raison des conditions météorologiques. Les nouvelles dates devaient être annoncées après le 30 juillet.

Le communiqué officiel de l’ICAI se lit comme suit : ICAI a été informé des conditions météorologiques défavorables dans les villes d’Ichalkaranji, Kolhapur, Ratnagiri, Sangli et Satara. En raison de catastrophes naturelles exceptionnelles et de circonstances indépendantes de la volonté des candidats à l’examen d’entrée, il a été décidé qu’une opportunité soit donnée aux candidats absents à l’examen de base, Papier – 1, Principes et pratique de la comptabilité uniquement tenue le 24 juillet 2021, pour rédiger ledit article à une date qui sera communiquée après la conclusion de l’examen de base, c’est-à-dire le 30 juillet 2021.

