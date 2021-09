La date limite de dépôt du RTI pour l’AY 2021-22 est prolongée ! Vérifiez la nouvelle date limite pour produire votre déclaration de revenus

CBDT a prolongé les dates d’échéance pour le dépôt des déclarations de revenus et divers rapports de vérification pour l’année d’imposition 2021-2022.

Compte tenu des difficultés signalées par les contribuables et autres parties prenantes dans le dépôt des déclarations d’impôt sur le revenu ainsi que les divers rapports d’audit pour l’année d’imposition 2021-22 en vertu de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu, la Commission centrale des impôts directs (CBDT) a décidé de prolonger davantage les dates d’échéance pour le dépôt des déclarations de revenus et divers rapports de vérification pour l’année d’imposition 2021-2022.

La date d’échéance de la déclaration des revenus pour l’année d’évaluation 2021-2022, qui était le 31 juillet 2021 en vertu du paragraphe (1) de l’article 139 de la loi, telle que prolongée jusqu’au 30 septembre 2021, est maintenant prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

La date d’échéance de remise de la déclaration de revenus tardive/révisée pour l’année d’évaluation 2021-2022, qui est le 31 décembre 2021 et prolongée jusqu’au 31 janvier 2022, est désormais prolongée jusqu’au 31 mars 2022.

Le service de l’impôt sur le revenu avait récemment déclaré qu’un certain nombre de problèmes techniques sur le nouveau portail ITR étaient progressivement résolus et que 1,19 crore ITR pour l’exercice 2020-21 avaient été déposés jusqu’à présent. Donnant des mises à jour des activités menées par les contribuables sur le portail, le service informatique a déclaré que plus de 8,83 crores de contribuables uniques se sont connectés au portail jusqu’au 7 septembre 2021 avec une moyenne quotidienne de plus de 15,55 lakh en septembre.

Autres extensions

La date d’échéance de remise du rapport d’audit en vertu de toute disposition de la loi pour l’année précédente 2020-2021, qui est le 30 septembre 2021, telle que prolongée jusqu’au 31 octobre 2021, est désormais prolongée jusqu’au 15 janvier 2022.

La date d’échéance de remise du rapport d’un comptable par les personnes concluant une transaction internationale ou une transaction nationale spécifiée en vertu de l’article 92E de la loi pour l’année précédente 2020-2021, qui est le 31 octobre 2021, telle que prolongée jusqu’au 30 novembre 2021 est maintenant plus avancée prolongé jusqu’au 31 janvier 2022.

La date d’échéance de la déclaration des revenus pour l’année d’évaluation 2021-2022, qui est le 31 octobre 2021 en vertu de la sous-section (1) de l’article 139 de la loi, telle que prolongée jusqu’au 30 novembre 2021 est maintenant prolongée jusqu’au 15. Février 2022.

La date d’échéance de la déclaration des revenus pour l’année d’évaluation 2021-22, qui est le 30 novembre 2021 en vertu de la sous-section (1) de l’article 139 de la loi, telle que prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 est maintenant prolongée jusqu’au 28 Février 2022.

