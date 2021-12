La date limite de dépôt du RTI pour l’exercice 2020-21 restera inchangée

Le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait aucune proposition de prolonger la date limite de dépôt des déclarations de revenus au-delà de sa date limite actuelle du 31 décembre.

Les contribuables qui n’ont pas encore terminé leur processus de dépôt de déclaration de revenus pour l’exercice 2020-2021 devront terminer le processus de dépôt de RTI ce soir d’ici le 31 décembre 2021.

Selon PTI, le gouvernement a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait aucune proposition de prolonger la date limite de dépôt des déclarations de revenus au-delà de sa date limite actuelle du 31 décembre. Le secrétaire au Revenu Tarun Bajaj a déclaré que le 31 décembre 2021 reste la date limite officielle pour le dépôt des déclarations de revenus. . Il a déclaré que les déclarations déposées jusqu’à présent sont plus nombreuses que celles déposées l’année précédente. La date limite de dépôt du RTI pour l’AY 2021-22 est désormais fixée au 31 décembre 2021.

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a précédemment décidé de proroger les dates d’échéance pour le dépôt des déclarations d’impôt sur le revenu et divers rapports d’audit pour l’exercice 2020-21.

La date d’échéance de la déclaration des revenus pour l’année d’évaluation 2021-22, qui était le 31 juillet 2021, a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 et a ensuite été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

Selon un tweet du compte Twitter officiel du ministère de l’impôt sur le revenu le 31 décembre 2021, pour l’année d’évaluation 2021-22, un total de 5,5 crores de RTI ont été déposés jusqu’à 11 h 30.

Au 28 décembre 2021, sur les 4,67 crores de déclarations de revenus (ITR) déposées pour AY 2021-22, 53,6 % sont ITR1 (2,5 crore), 8,9 % sont ITR2 (41,70 lakh), 10,75 % sont ITR 3 (50,25 lakh ), 25 % sont ITR 4 (1,17 crore), ITR 5 (5,18 lakh), ITR 6 (2,15 lakh) et ITR 7 (0,43 lakh). Près de 48,19 % de ces RTI ont été déposés à l’aide du formulaire RTI en ligne sur le portail et le solde a été téléchargé à l’aide du RTI créé à partir des utilitaires logiciels hors ligne.

Les contribuables doivent consulter leur formulaire 26AS et leur déclaration d’information annuelle (AIS) via le portail de dépôt électronique pour vérifier l’exactitude du TDS et des paiements d’impôt et profiter du pré-remplissage des RTI. Il est important que les contribuables recoupent les données du relevé AIS avec leur livret bancaire, leur certificat d’intérêt, le formulaire 16 et le relevé des gains en capital des maisons de courtage en cas d’achat et de vente d’actions/fonds communs de placement, etc.

