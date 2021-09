La date limite de signature indique pourquoi les approches de Tottenham et Chelsea ont échoué

La sensation du milieu de terrain Ilaix Moriba a laissé entendre pourquoi il avait choisi de signer pour le RB Leipzig malgré son apparition sur les radars de Tottenham et Chelsea.

Le jeune de 18 ans est l’un des talents les plus cotés d’Europe. Barcelone hésitait à se séparer de l’Espagnol qui a souvent fait des comparaisons avec Paul Pogba. Cependant, sa réticence à signer un nouveau contrat a assuré une sortie au sommet de leur ordre du jour.

Plusieurs clubs anglais ont manifesté leur intérêt tout au long de l’été, notamment Chelsea et Tottenham.

Les Spurs étaient dans le mix pour Moriba jusqu’aux derniers stades de la fenêtre. Cependant, un passage à l’équipe de Bundesliga RB Leipzig s’est finalement matérialisé.

Leipzig aurait déboursé un montant initial de 16 millions d’euros avant les ajouts, Moriba signant un accord de cinq ans allant jusqu’en 2026. Compte tenu de son potentiel illimité, Barcelone a insisté sur l’insertion d’une clause de vente de 10%.

Cela a été un coup dur pour les prétendants anglais, bien que les Spurs et Chelsea aient néanmoins conclu des accords de date limite avec la Liga.

Arrière droit Emerson Royal est arrivé dans le nord de Londres de Barcelone. Les Blues, quant à eux, ont prêté Saul Niguez de l’Atletico Madrid. Le milieu de terrain chic a depuis parlé d’un La promesse de Thomas Tuchel comme étant un facteur clé derrière sa signature.

Signature Moriba aurait complété une superbe journée limite pour la paire, mais la star adolescente a depuis laissé entendre pourquoi il a choisi Leipzig à la place.

S’adressant à leur site officiel, Moriba a spécifiquement cité la philosophie d’attaque du club tout en insistant sur le fait que Leipzig – qui a la réputation de développer de jeunes talents – serait un endroit idéal pour développer sa carrière.

“Je suis très heureux de pouvoir rejoindre le RB Leipzig”, a déclaré Moriba. « C’est un club très excitant, qui a toujours préféré jouer un football offensif, ce qui me correspond parfaitement.

« Je suis convaincu que Leipzig est le bon endroit pour franchir une nouvelle étape dans ma carrière et poursuivre mon développement, ce qui a motivé ma décision.

“Maintenant, je me concentre entièrement sur mon installation au club, au sein de l’équipe et de la ville afin de pouvoir jouer de mon mieux le plus rapidement possible. Nous avons de grands objectifs cette saison et j’ai hâte de relever ce défi à Leipzig.

Le chef de Leipzig, Florian Schulz, a confirmé que Moriba avait suscité un large intérêt des « meilleurs clubs d’Europe ».

“Nous avons pu trouver un talent exceptionnel à Ilaix Moriba”, a ajouté Schulz. “Nous sommes très fiers qu’il ait choisi le RB Leipzig, malgré de nombreuses offres de plusieurs grands clubs européens, et que nous ayons pu le convaincre rapidement de notre philosophie.”

Alderweireld admet que la frustration de Tottenham a été prise en compte dans la sortie

Pendant ce temps, Toby Alderweireld a expliqué ses motivations pour quitter Tottenham Hotspur afin de rejoindre Al-Duhail au Qatar.

Cependant, il n’a aucune inquiétude quant au fait que cette décision affecte ses chances internationales. En fait, il est actuellement en service avec la Belgique. Alors qu’il était avec la configuration nationale, il a parlé de sa décision de changer les Spurs pour Al-Duhail. Tout en ne niant pas les avantages financiers d’un tel déménagement, le défenseur central a également souligné des raisons familiales.

“Eh bien, je pourrais difficilement refuser cette aventure”, a-t-il déclaré dans des citations portées par Het Laatste Nieuws et traduites par Sport Witness. « Aussi financièrement, bien sûr, je ne serai pas stupide à ce sujet.

« J’ai deux enfants et à Tottenham je les ai très peu vus. Cela faisait de plus en plus mal. Au Qatar, je les verrai davantage et c’est très important pour moi. Je veux voir mes enfants grandir et cela peut être fait beaucoup mieux dans mon club actuel.

«À Tottenham, cela m’a frustré de devoir laisser ma famille trop souvent derrière moi. Parfois, nous jouions trois fois par semaine, avec un isolement avant chaque fois. Cela a commencé à tordre de plus en plus.

Bien qu’Alderweireld ait laissé derrière lui le football européen, il n’a pas remarqué de baisse significative de la qualité.

“Le niveau au Qatar et à Al-Duhail est plus élevé que ce à quoi je m’attendais”, a-t-il ajouté. “Bien sûr, ce n’est pas la Premier League, mais le niveau est meilleur que prévu.”

