La date limite des chèques de relance de 1 400 $ est dans quelques jours

L’année 2021 remplie de chèques de relance est sur le point de se terminer, avec seulement quatre jours avant de tourner la page du calendrier et le tableau d’ensemble dans ce sens change complètement. Pour l’instant, il n’y aura plus de paiements mensuels de crédit d’impôt pour enfants en 2022. Cependant, les contribuables pourront réclamer un allégement fiscal lié à la relance lorsqu’ils déposeront leur déclaration de revenus fédérale dès le mois prochain. Sur ce point, l’IRS prépare un gros envoi de lettres que vous devrez utiliser pour le faire. Et l’agence fiscale s’empresse également de terminer un dernier envoi postal d’un type spécifique de chèque de relance. C’est ce qu’on appelle un paiement majoré, et les derniers vont sortir avant la fin de cette semaine.

Délai de paiement majoré

Les contribuables admissibles peuvent obtenir jusqu’à 1 400 $ ici. Mieux encore, ils n’ont pas besoin de prendre des mesures proactives pour l’obtenir. L’IRS recherche l’éligibilité des personnes et envoie les chèques automatiquement.

Fondamentalement, l’IRS les décrit comme des « paiements supplémentaires pour les personnes qui… Il est important de noter que l’administration fiscale doit effectuer ces paiements avant le 31 décembre. Et c’est ici que vous pouvez vérifier l’état de votre paiement, si vous en attendez un.

Remarque : Si vous recevez un paiement majoré ? L’IRS précisera les détails dans une communication intitulée Lettre 6475 qu’il enverra bientôt. Conservez cette lettre, car vous voudrez vous assurer que les informations qu’elle contient correspondent à celles que vous avez inscrites dans votre prochaine déclaration de revenus fédérale.

Nouvelles de relance pour 2022

Tout le monde mérite un contrôle de relance si vous avez des enfants ou non…. Nous avons faim et nous luttons, nous voulons notre argent maintenant @POTUS – Juste ta sympathique Latina communiste 🇵🇷🇨🇺 (@Eangel4285) 13 décembre 2021

Il y a aussi au moins deux nouvelles à rappeler à tout le monde qui sont pertinentes pour 2022. Cela s’ajoute au paiement majoré.

L’un est le crédit d’impôt dont nous avons déjà parlé. Même si en janvier, les démocrates prévoient de reprendre leur combat pour obtenir une prolongation d’un an des paiements de relance du crédit d’impôt pour enfants ? Il n’y a aucune garantie qu’ils seront en mesure de s’en sortir. Cependant, le crédit d’impôt dont nous avons parlé est déjà intégré.

En réalité, le montant du crédit d’impôt pour enfants pour lequel les bénéficiaires étaient approuvés était un montant unique. C’est juste qu’il a été divisé en deux, puis cette première moitié s’est à nouveau divisée en six chèques mensuels cette année. Pour que les bénéficiaires puissent profiter d’une partie du crédit d’impôt au début de 2021, alors que la pandémie fait toujours rage. Plutôt que d’attendre 2022.

Selon un récent message de l’administration fiscale, elle commence également à envoyer des « lettres d’information ». Plus précisément, aux personnes qui ont obtenu le crédit d’impôt pour enfants cette année. Ainsi qu’une lettre aux destinataires plus tôt cette année du troisième chèque de relance (généralement pour 1 400 $). Quant aux enfants contribuables ? Leur lettre indiquera « le montant du crédit d’impôt pour enfants qu’ils peuvent correctement réclamer dans leur déclaration de revenus 2021 ».