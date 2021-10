La date limite des vaccins pour les soignants voit Sajid Javid faire exploser des travailleurs non piégés | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré aux soignants timides face aux vaccins qu’ils ne devraient pas travailler dans le secteur s’ils ne sont pas prêts à se faire vacciner contre Covid. M. Sajid a rejeté les appels de la National Care Association à repousser la date limite du 1er novembre pour que tous les travailleurs des maisons de soins reçoivent les deux doses du vaccin. Il a fait valoir que les personnes qui s’occupent des personnes les plus vulnérables devraient se faire vacciner ou “pourquoi travaillez-vous dans les soins?”

M. Javid a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4: “Si vous regardez, malheureusement, les personnes qui meurent encore de Covid ont tendance à être évidemment des personnes plus âgées qui auront également tendance à avoir d’autres maladies.

« Si vous voulez vous occuper d’eux, si vous voulez cuisiner pour eux, si vous voulez les nourrir, si vous voulez les mettre au lit, alors vous devriez vous faire vacciner.

« Si vous n’allez pas vous faire vacciner, alors pourquoi travaillez-vous dans les soins ! »

Il a ajouté: “Si vous pensez à vos proches ou à des parents âgés que vous pourriez avoir, à vos proches dans les maisons de soins et à l’idée que quelqu’un veut s’occuper d’eux et qu’ils ne veulent pas prendre un vaccin parfaitement sûr et efficace qui a été approuvé par nos régulateurs, qui a été utilisé partout dans le monde.

“Parce que d’une manière ou d’une autre, ils ont une certaine objection au vaccin que vraiment honnêtement, ils ne devraient pas être dans nos maisons de soins.

“Ils devraient aller chercher un autre travail, je suis très clair là-dessus.”

Nadra Ahmed, présidente de la National Care Association, a exhorté le gouvernement à reporter la date limite du 11 novembre pour que le personnel ait les deux jabs.

Mme Ahmed a fait valoir que la mesure obligatoire aurait un effet d’entraînement sur le NHS si les foyers devaient réduire le nombre de résidents.

“Ils devront voir s’ils peuvent minimiser le nombre de lits qu’ils utilisent pour rester ouverts, ce qui aura un effet direct sur la capacité du NHS à faire sortir les gens de l’hôpital.”

Mme Ahmed a déclaré que les maisons de soins avaient déjà surmonté une hésitation considérable vis-à-vis des vaccins parmi le personnel.

En novembre de l’année dernière, peu de temps avant le lancement du programme de vaccination, elle a déclaré que seulement 40% du personnel avait déclaré qu’ils l’obtiendraient.

Mais 86% du personnel est désormais complètement vacciné, a-t-elle souligné.