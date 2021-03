La date limite d’investissement pour les exercices 20-21 se rapproche – Voici comment les produits d’assurance peuvent vous aider

Voici quelques instruments importants d’économie d’impôt qui, en plus de vous aider à économiser de l’impôt, vous fourniront également une protection financière adéquate contre les urgences financières imprévues.

Si vous n’avez toujours pas effectué vos investissements liés aux économies d’impôt pour l’exercice en cours – 2020-2021 – vous devez vous dépêcher car la dernière date, à savoir le 31 mars 2021, pour le dépôt des preuves d’investissement est à nos portes. Il ne reste que quelques jours pour faire le dernier mouvement et demander une déduction fiscale en vertu des articles 80C et 80D de la Loi de l’impôt sur le revenu, en investissant votre argent dans divers instruments tels que l’assurance maladie, l’assurance-vie temporaire ou d’autres produits de placement.

Cependant, tout en investissant dans des produits d’assurance pour économiser de l’impôt, les gens doivent comprendre que l’assurance est bien plus que de simples outils d’économie d’impôt et doit être achetée avec les plus grandes précautions et la plus grande compréhension pour profiter au maximum des avantages en cas de besoin. Pour vous aider, voici quelques instruments importants d’économie d’impôt qui, en plus de vous aider à économiser de l’impôt, vous fourniront également une protection financière adéquate contre les urgences financières imprévues. Alors, faites vos investissements à bon escient!

Assurance maladie – Section 80D

L’un des moyens les plus recherchés d’économiser de l’impôt tout en restant suffisamment et financièrement protégé contre les frais d’hospitalisation prévus et imprévus consiste à souscrire un régime d’assurance maladie pour vous et votre famille. Conformément à l’article 80D de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961, les primes que vous payez sur la police d’assurance maladie qui vous couvre, votre conjoint, vos enfants à charge et vos parents sont admissibles à un remboursement d’impôt.

Le remboursement maximal que vous pouvez bénéficier en vertu de la section 80D est de Rs 1,00,000 qui comprend Rs 25,000 pour l’assurance maladie prise pour soi-même, le conjoint et les enfants à charge, et Rs 25,000 pour l’assurance maladie prise pour les parents. De plus, si vos parents sont des personnes âgées, c’est-à-dire âgés de plus de 60 ans, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt supplémentaire de Rs 25 000 et si même vous êtes une personne âgée, vous pouvez également bénéficier d’une exonération supplémentaire de Rs 25 000. Cela porte votre remboursement d’impôt total à Rs 1,00,000.

Produits d’assurance-vie et de placement à long terme – article 80C

Encore un autre moyen important de profiter des avantages fiscaux en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961 est l’article 80C qui permet une exonération fiscale maximale de Rs 1,50,000. Les primes payées au titre de divers produits d’assurance-vie et d’épargne à long terme bénéficient d’une exonération fiscale. Un avantage exclusif de l’investissement dans plusieurs produits qui donnent droit à une réduction d’impôt en vertu de l’article 80D est que le montant à l’échéance ou la prestation de décès que les personnes à charge reçoivent au décès de l’assuré est également exonéré d’impôt sur le revenu. Cependant, pour bénéficier de la prestation, il faut savoir que la prime pour les polices achetées avant le 1er avril 2012 ne doit pas dépasser 20% de la somme assurée et la prime pour les polices achetées après le 1er avril 2012 ne doit pas dépasser 10% de la somme assurée. somme assurée. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des produits populaires inclus dans la section 80C.

Assurance vie temporaire

L’assurance-vie temporaire est l’un des produits de placement les plus importants qui doivent faire partie de votre portefeuille de placements. Dans le cadre d’une assurance-vie temporaire, l’assuré paie une prime fixe jusqu’à la durée de la couverture / de la police contre une somme définie assurée. Au décès de la personne assurée pendant la durée du contrat, les personnes à charge reçoivent la totalité de la somme assurée sous forme de paiement forfaitaire. Les primes payées dans le cadre du plan à terme donnent droit à un remboursement d’impôt, ainsi que la somme assurée que les personnes à charge reçoivent en tant que paiement est totalement exonérée d’impôt.

Produits de retour garantis

Un dernier ajout à la catégorie est les produits à rendement garanti qui vous promettent des rendements garantis sur le capital investi. Ces catégories de produits d’assurance-vie offrent des rendements garantis. En plus d’offrir des rendements maximaux, ayez également un élément de protection de la vie intégré qui garantit que même si le preneur d’assurance décède, les personnes à charge reçoivent l’argent promis. Un produit à retour garanti vous offre un avantage fiscal initial et des retours libres d’impôt.

Régime d’assurance lié à l’unité (ULIP)

Les plans d’assurance liés à des unités new-age sont également un choix populaire parmi les investisseurs à la recherche de placements et de rendements exempts d’impôt. Ces produits sont assortis d’une période de blocage obligatoire de 5 ans et peuvent être achetés par les clients pour une durée de 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans en fonction de vos besoins et exigences. Ces produits sont mieux conseillés pour les personnes qui souhaitent constituer un corpus substantiel de dépenses ponctuelles telles que l’éducation de l’enfant ou le mariage et l’auto-retraite.

(Par Vaidyanathan Ramani, chef-produit et innovations, Policybazaar.com)