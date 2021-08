La date limite du limogeage de Mikel Arteta révélée, avec le nouveau patron d’Arsenal aligné

in

Mikel Arteta aurait eu cinq matchs pour sauver son emploi après le début lamentable d’Arsenal pour la nouvelle saison de Premier League.

Les Artilleurs a subi une humiliante défaite 2-0 contre les nouveaux garçons de haut vol Brentford avant de perdre par le même score à un Chelsea dominant pendant le weekend. Cela a conduit à de fortes rumeurs selon lesquelles l’Espagnol pourrait être au bord de la hache dans le nord de Londres.

Arteta a dépensé plus de 100 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues cet été. Cependant, son équipe n’a jusqu’à présent pas semblé capable de se battre pour une place parmi les quatre premiers.

À cette fin, le Daily Telegraph affirme que le conseil d’administration d’Emirates est prêt à donner à Arteta jusqu’à la pause internationale d’octobre pour conserver son emploi.

Si la crise se poursuit, les Gunners se tourneront vers Antonio Conte, qui a quitté l’Inter Milan à la fin de la saison dernière.

L’ancien patron de Chelsea, qui était fortement pressenti pour prendre la relève à Tottenham cet été, a guidé le club de San Siro vers le titre de Serie A avant de s’éloigner en raison des énormes problèmes financiers du San Siro.

Arsenal affrontera les champions de Manchester City avant la première pause internationale en septembre.

Ils affronteront ensuite Norwich, Burnley, Tottenham et Brighton avant que les matches nationaux ne fassent une nouvelle pause.

Ce sera alors que le conseil des Gunners décidera s’il faut continuer avec l’ancien milieu de terrain favori du club.

Le Telegraph ajoute qu’Arteta devra faire preuve d’une “amélioration significative” pour conserver son emploi.

Carragher qualifie Arteta de “naïve” pour le plan de Chelsea

Pendant ce temps, l’expert de Sky Sports, Jamie Carragher, a qualifié Arteta de “naïf” pour son plan raté contre Chelsea dimanche.

“Il y a eu beaucoup de critiques à l’encontre du manager, lorsque vous avez une série de mauvais résultats et que les gens disent qu’il n’a aucune idée du plan”, a déclaré Carragher à Sky Sports.

« Mikel Arteta avait un plan, on l’a étudié ce matin, ça n’a pas marché, c’était peut-être un brin de naïveté, mais quand tu joues contre Chelsea, on parle beaucoup de Lukaku mais ce n’est pas le seul problème, c’est comment vous traitez avec leur système. Un avant-centre et deux numéros 10, avec des ailiers qui jouent comme ailiers.

« Le travail de Holding était de s’occuper de Kai Havertz, Mari était au milieu avec Lukaku et Mason Mount était plus profond avec Granit Xhaka. Ils sont presque allés d’homme à homme, peut-être un peu naïfs.

“Vous les voyez rester avec ces hommes et, lorsque le ballon passe à côté, le travail de Kieran Tierney est de rejoindre l’arrière latéral, Reece James, et le travail de Xhaka est de se placer dans une position d’arrière central gauche, presque un retour trois.

La tactique d’Arsenal a échoué

«Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait qu’ils auraient dû jouer un dos à trois, peut-être qu’ils l’auraient fait si Ben White était en forme. La plupart du temps, c’était un retour à trois, vous voyez l’idée initiale de la façon dont ils voulaient jouer.

« Les deux buts, ils se sont légèrement éloignés du système dont nous parlions et ils se sont fait prendre.

« C’est presque homme pour homme mais Mason Mount s’attache à Kieran Tierney et ça lui pose problème, tu reviens à ton 4-2-3-1 conventionnel. Granit Xhaka ne pense pas à la balle dans Lukaku, il regarde par-dessus son épaule pour voir où était Mount.

« Le plan n’était jamais d’empêcher le ballon d’entrer dans Lukaku, c’est comment l’empêcher d’entrer dans Havertz et Mount. Il entre dans l’attaquant et vous avez le problème, Tierney a été entraîné à l’intérieur et nous connaissons les conséquences.

