La DCGI demande aux fabricants de médicaments en vrac de soumettre en ligne les demandes de WCC valides déjà délivrés

Le Centre pour le développement de l’informatique avancée (CDAC) en collaboration avec la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a développé un module pour le traitement en ligne des demandes de délivrance de WCC conformément aux exigences de l’Union européenne (UE).

Le Contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) a demandé aux fabricants de médicaments en vrac de soumettre en ligne des demandes de certificat de confirmation écrite (WCC) valide déjà délivré via le mode « Historique » dans le nouveau module du portail SUGAM.

Le Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) en collaboration avec Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a développé un module pour le traitement en ligne des demandes de délivrance de WCC conformément aux exigences de l’UE pour l’importation d’API dans la région de l’UE pour les médicaments à usage humain, conformément à l’article 46 ter, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE.

Tous les bureaux de zone et sous-zone de CDSCO ont également été informés de la même chose.

Selon le DCGI Dr. VG Somani, « Le module est maintenant fonctionnel. Les suggestions et commentaires reçus des parties prenantes ont été intégrés pour aider à améliorer le module qui fait partie du portail SUGAM. De telles applications sont obligatoires du point de vue informatique pour la délivrance du WCC pour l’approbation des produits dans le WCC existant.

Le WCC est obligatoire pour l’exportation d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) vers les pays de l’Union européenne (UE). Le WCC, rendu obligatoire par l’UE en 2013, confirme la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) selon les normes de l’UE.

Le module est accessible via https://cdscoonline.gov.in. L’UE a mandaté le COE pour empêcher l’entrée de médicaments falsifiés dans l’UE en provenance d’autres pays.

Le WCC confirme la conformité aux normes ou règles GMP, équivalentes aux règles appliquées dans l’UE. Le ministère de la Santé de l’Union, gouvernement de l’Inde, a nommé le CDSCO comme autorité compétente aux fins de la délivrance du WCC.

Le WCC déclare que les normes de BPF applicables à une usine de fabrication sont au moins équivalentes à celles établies dans l’UE. L’usine de fabrication est soumise à des contrôles réguliers, stricts et transparents et à l’application effective des BPF, y compris des inspections répétées et inopinées, afin d’assurer une protection de la santé publique au moins équivalente à celle de l’UE.

Le CDSCO dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de gouvernance électronique avait lancé divers services en ligne via le portail SUGAM le 14 novembre 2015.

